Про свій досить прикрий інцидент авторка розповіла на розважальному ресурсі Reddit. Жінка користувалася секс-іграшкою кілька тижнів тому і забула повністю її вимкнути: там вистачало одного дотику, щоб вона знову почала працювати.
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Пристрій так і лежав на ліжку упродовж кількох тижнів, доки не сталася халепа. Авторка взагалі забула за іграшку.
Минулої ночі я перебрала з алкоголем і під час сну торкнулася іграшки, від чого вона увімкнулася. На ранок все повністю розтануло, і моя квартира пахла горілим пластиком, – згадує авторка.
Жінка взагалі забула, що на ліжку була секс-іграшка / Фото Unsplash
На думку жінки, ще буквально кілька хвилин – і в домі сталася б пожежа. Їй просто пощастило, що вона вчасно прокинулася від неприємного запаху пластику.
"Мораль цієї історії – завжди вимикайте секс-іграшки", – стверджує жінка.
Користувачі Reddit порадили авторці звернутися до компанії, яка випустила цю іграшку. Але не всі погодилися з цією порадою:
- Вам обов’язково варто звернутися в службу підтримки компанії, від якої ви отримали іграшку. Це дуже небезпечно і не відповідає стандартам безпеки. Ці речі мають бути заздалегідь протестовані, щоб гарантувати безпеку використання. Не схоже, що цей пристрій пройшов її. Можливо, вам навіть вдасться повернути гроші.
- Це погана порада. Навіть такі пристрої мають свій робочий цикл, який вказують в інструкції. Думаю, що іграшку не можна залишати увімкнутою довше за 25 хвилин. Ніколи не розумів, чому вони повинні писати про такі речі, доки не побачив ваш коментар. Багато предметів в нашому житті мають певний робочий цикл, зверніть на це увагу.