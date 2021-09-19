Про свій досить прикрий інцидент авторка розповіла на розважальному ресурсі Reddit. Жінка користувалася секс-іграшкою кілька тижнів тому і забула повністю її вимкнути: там вистачало одного дотику, щоб вона знову почала працювати.

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Пристрій так і лежав на ліжку упродовж кількох тижнів, доки не сталася халепа. Авторка взагалі забула за іграшку.

Минулої ночі я перебрала з алкоголем і під час сну торкнулася іграшки, від чого вона увімкнулася. На ранок все повністю розтануло, і моя квартира пахла горілим пластиком, – згадує авторка.

Жінка взагалі забула, що на ліжку була секс-іграшка / Фото Unsplash

На думку жінки, ще буквально кілька хвилин – і в домі сталася б пожежа. Їй просто пощастило, що вона вчасно прокинулася від неприємного запаху пластику.

"Мораль цієї історії – завжди вимикайте секс-іграшки", – стверджує жінка.

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Користувачі Reddit порадили авторці звернутися до компанії, яка випустила цю іграшку. Але не всі погодилися з цією порадою: