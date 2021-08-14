Від випадкової невдачі ніхто не застрахований. Якщо вона таки сталася – не треба на цьому зациклюватися. Герої нашої добірки посміялися зі своїх кумедних провалів і просто викинули їх з голови. Хоч невдачі у них були не надто приємними.
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І таке буває
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