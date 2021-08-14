Від випадкової невдачі ніхто не застрахований. Якщо вона таки сталася – не треба на цьому зациклюватися. Герої нашої добірки посміялися зі своїх кумедних провалів і просто викинули їх з голови. Хоч невдачі у них були не надто приємними.

Цікаво Італійці обирають українське: коньяки України SHABO відкрили новий експортний напрямок

І таке буває

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Муха вирішила скупатися

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Хлопець упродовж 6 років сам себе стриг. І ось вперше він потрапив в халепу

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На це боляче дивитися

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Банани не змогли висіти на підставці для бананів

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"Хотів самотужки переставити столик зі скляною поверхнею. Він коштував 3 тисячі доларів"

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Хлопець зламав дві руки після катання на сноуборді

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"Я 6 годин готував лазанью. Вкусив один раз, і все..."

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Хлопець купив два лівих кросівки

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"Сиділа в ноутбуці у третій ночі. Ліжко вирішило зламатися"

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