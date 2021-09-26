Оце так невдачі: 10 випадків, коли людям кумедно не пощастило
Джерело:Reddit
Чомусь так буває, що прикрі невдачі зазвичай трапляються в найбільш несподіваний момент. Вам здається, що все нормально та спокійно. А тут "хоп" – і вже все пішло не за планом…
Герої нашої добірки добре знають, що таке справді кумедна невдача. Вони явно не сподівалися, що з ними може трапитися настільки неприємний, але й водночас веселий провал. Та що поробиш… Можливо, наступного разу їм пощастить більше!
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