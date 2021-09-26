Герои нашей подборки хорошо знают, что такое действительно забавная неудача. Они явно не ожидали, что с ними может случиться настолько неприятный, но одновременно и веселый провал. Но что поделаешь... Возможно, в следующий раз им повезет больше!

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"Это случилось за 10 минут до конца смены"

Фото reddit RafikiDubs

Отличные места!

Фото reddit KyeThePie

"Приехала на выходные к тете ..."

Фото reddit marriott81

Упс!

Фото reddit goat_chortle

"Купили дочери шарики на день рождения"

Фото reddit

"Сломал запястье. Через 3 дня должен ехать по Work and Travel"

Фото reddit ThatRandomGoose420

"Хотел попить холодной водички"

Фото reddit Tehfrag

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

"Этот торт должен был быть похож на моего котика"

Фото reddit thehellsbelle

"Хотели купить праздничную свечу на день рождения сына. Ему 2 года"

Фото reddit drguy750

Все хотят кушать!

Фото reddit GallowBoob