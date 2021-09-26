Герои нашей подборки хорошо знают, что такое действительно забавная неудача. Они явно не ожидали, что с ними может случиться настолько неприятный, но одновременно и веселый провал. Но что поделаешь... Возможно, в следующий раз им повезет больше!
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"Это случилось за 10 минут до конца смены"
Фото reddit RafikiDubs
Отличные места!
Фото reddit KyeThePie
"Приехала на выходные к тете ..."
Фото reddit marriott81
Упс!
Фото reddit goat_chortle
"Купили дочери шарики на день рождения"
Фото reddit
"Сломал запястье. Через 3 дня должен ехать по Work and Travel"
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"Хотел попить холодной водички"
Фото reddit Tehfrag
"Этот торт должен был быть похож на моего котика"
Фото reddit thehellsbelle
"Хотели купить праздничную свечу на день рождения сына. Ему 2 года"
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Все хотят кушать!
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