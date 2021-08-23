Оце здогадалися: 10 людей, які зробили реально кумедний подарунок
23 серпня 2021 , 12:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Ці люди вирішили здивувати своїх рідних та друзів нестандартними подарунками. Можливо, ці презенти не є сильно корисними та практичними, зате вони дуже кумедні!
Принаймні іменинники точно отримали багато позитивних емоцій після таких подарунків. Хоч, будьмо чесними, важко здогадатися, як люди взагалі додумалися до таких ідей. Особливо хлопець, який подарував картонну копію Ніколаса Кейджа…
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Дідусеві подарували таку ж сорочку, в якій він був одягнутий
Фото Reddit
Чоловік подарував дружині шторку для душу з моментом із фільму "Парк Юрського періоду". Дружині не сподобалося
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"Це подарував хлопець, який мені подобається". Напис: "Найкращий друг на світі"
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"Друзі прислали подарунок поштою"
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Сестра подарувала братові футболку з написом "Люди, які терплять мене кожного дня… Вони справжні герої"
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Просто картонна копія Ніколаса Кейджа, яку подарували другу на новосілля
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Сестра подарувала це брату на Різдво
Фото RedditДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут.
"Вирішили з хлопцем зробити подарунки один одному власноруч"
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Дружина таємно фотографувала чоловіка, поки він спав, щоб подарувати таку колекцію фото
Фото Reddit
Подарунок для друга-вегетаріанця
Фото Reddit