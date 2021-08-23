По крайней мере именинники точно получили много положительных эмоций после таких подарков. Хотя, будем честными, трудно догадаться, как люди вообще додумались до таких идей. Особенно парень, который подарил картонную копию Николаса Кейджа...
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Дедушке подарили такую же рубашку, в которой он был одет
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Муж подарил жене шторку для душа с моментом из фильма "Парк Юрского периода". Жене не понравилось
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"Это подарил парень, который мне нравится". Надпись: "Лучший друг на свете"
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"Друзья прислали подарок по почте"
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Сестра подарила брату футболку с надписью "Люди, которые терпят меня каждый день... Они настоящие герои"
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Просто картонная копия Николаса Кейджа, которую подарили другу на новоселье
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Сестра подарила это брату на Рождество
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"Решили с парнем сделать подарки друг другу своими руками"
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Жена тайно фотографировала мужа, пока он спал, чтобы подарить такую коллекцию
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Подарок для друга-вегетарианца
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