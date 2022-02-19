Поліція забрала молодят у відділок прямо з власного весілля. Все завдяки одній з гостей, яка відправила фотографію сукні нареченої колишній дружині. Її здивувало, чому весільні плаття були настільки схожими.
Цікаво Кохана таємно приїхала до хлопця з іншого міста: в цей момент він був з іншою
Колишня не розуміла, куди зникли сукня та прикраси
38-річна гостя раніше працювала з Адамом та його колишньою дружиною Мері, яка з часом звільнилася. У пари було все нормально, доки чоловік не "загуляв". Він зрадив коханій з іншою співробітницею. Після розставання жінка не розуміла, куди зникла весілля сукня та прикраси. Але гадала, що вони просто лежать у старих коробках, тому потім знайдуться.
Мері – найдобріша та наймиліша людина, яку я коли-небудь зустрічала. Вона була ввічливою і підбадьорювала кожного. Ми дуже сумували за нею. Тому були в шоку, коли дізналися, що вона розлучається з Адамом, який її зрадив, – розповіла співробітниця на розважальному ресурсі Reddit.
З того часу минуло кілька років. Нещодавно Адам вирішив одружитися з Челсі (жінка, з якою він зрадив Мері, – Life 24). Гостя побачила, що весільна сукня здається аж надто знайомою. Вона написала про це Мері.
Чоловік вкрав плаття в колишньої дружини / Фото Unsplash
На весіллі Адама я зауважила, що Челсі одягнула таке ж плаття, яке було на Мері на фотографіях з її весілля. Не задумуючись, я відправила їй фотографію з підписом: "Хіба ця сукня не здається знайомою?". Мері побачила повідомлення, але не відповіла. Приблизно через годину до нас приїхала поліція, – згадує жінка.
Молодята були здивовані від візиту поліцейських і досить грубо з ними спілкувалися. Цілком логічно, що їх забрали до відділку, де весь обман і розкрили. Як результат, Челсі була змушена йти додому в куртці Адама й спідній білизні.
Наступного дня Адам звинуватив гостю в тому, що вона зірвала весілля, й почав її ображати. Користувачі Reddit, навпаки, підтримали жінку:
- Адам зрадив дружині, вкрав весільне плаття і сімейні прикраси, а потім передав новій нареченій, яка могла знати про це, а могла й не знати. Все, що ти зробила, це попередила колишню дружину – ти не викликала поліцію. Очевидно, що Адам просто козел.
- Зрозуміло, що сам Адам зіпсував власне весілля, вчинивши злочин. Рада, що ти вчинила правильно, а не просто промовчала. Зі злочинністю та несправедливістю потрібно боротися, а не ігнорувати.