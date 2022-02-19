Оце здогадався: наречений вкрав весільну сукню у колишньої дружини

Молодят заарештували через дивну витівку нареченого. Він вкрав у колишньої дружини весільну сукню та старі сімейні прикраси й передав їх своїй коханій.

Поліція забрала молодят у відділок прямо з власного весілля. Все завдяки одній з гостей, яка відправила фотографію сукні нареченої колишній дружині. Її здивувало, чому весільні плаття були настільки схожими.

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Колишня не розуміла, куди зникли сукня та прикраси

38-річна гостя раніше працювала з Адамом та його колишньою дружиною Мері, яка з часом звільнилася. У пари було все нормально, доки чоловік не "загуляв". Він зрадив коханій з іншою співробітницею. Після розставання жінка не розуміла, куди зникла весілля сукня та прикраси. Але гадала, що вони просто лежать у старих коробках, тому потім знайдуться.

Мері – найдобріша та наймиліша людина, яку я коли-небудь зустрічала. Вона була ввічливою і підбадьорювала кожного. Ми дуже сумували за нею. Тому були в шоку, коли дізналися, що вона розлучається з Адамом, який її зрадив, – розповіла співробітниця на розважальному ресурсі Reddit.

З того часу минуло кілька років. Нещодавно Адам вирішив одружитися з Челсі (жінка, з якою він зрадив Мері, – Life 24). Гостя побачила, що весільна сукня здається аж надто знайомою. Вона написала про це Мері.

Чоловік вкрав плаття в колишньої дружини / Фото Unsplash

На весіллі Адама я зауважила, що Челсі одягнула таке ж плаття, яке було на Мері на фотографіях з її весілля. Не задумуючись, я відправила їй фотографію з підписом: "Хіба ця сукня не здається знайомою?". Мері побачила повідомлення, але не відповіла. Приблизно через годину до нас приїхала поліція, – згадує жінка.

Молодята були здивовані від візиту поліцейських і досить грубо з ними спілкувалися. Цілком логічно, що їх забрали до відділку, де весь обман і розкрили. Як результат, Челсі була змушена йти додому в куртці Адама й спідній білизні.

Наступного дня Адам звинуватив гостю в тому, що вона зірвала весілля, й почав її ображати. Користувачі Reddit, навпаки, підтримали жінку: