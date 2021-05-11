Пара з Арканзасу відсвяткувала 80-річчя весілля: у чому секрет їх стосунків

103-річний Лерой Еватт та його дружина, 101-річна Уві, доводять, що вічне кохання, як у казці, існує і в реальному житті. Щаслива літня пара нещодавно відзначила особливий ювілей – вони одружені вже 80 років.

Історія кохання Уві та Лероя незвичайна, адже вони навіть не можуть згадати точної дати, коли познайомились. Усе тому що чоловік і жінка знають одне одного з самого дитинства – вони разом виросли у Вілонії, штат Арканзас.

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Їх стосунки тривають навіть довше, ніж вони пам'ятають. Коли пару запитали, коли вони почали зустрічатись і скільки вони разом, враховуючи роки до одруження, Уві розсміялась: "О, я не знаю, я навіть не здогадуюсь. Я справді не пам'ятаю, здається, що ми були разом завжди!"

Уві та Лерой у молодості / Скріншот з відео KCAU-TV

У подружжя є лише одна дочка, онука і кілька правнуків. Одна із правнуків, 6-річна Моллі, називає Уві та Лероя цікавими іменами – Вейві та Додо: "Я люблю Вейві та Дадо, бо вони насправді дуже милі"

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Уві та Лерой з правнуками / Скріншот з відео KCAU-TV

В чому секрет

Відзначивши 80-річний ювілей, вони точно знають, як зберегти щасливі стосунки протягом усього житті. Ключ до міцного кохання простий: важливо постійно комунікувати та чути одне одного і разом працювати над стосунками. Коли ж їх запитали про розподіл ролей та лідерів у парі, то Лерой пожартував: "Я голова, а вони – шия, вона керує головою".

Пара з Арканзасу відсвяткувала 80-ту річницю одруження / Скріншот з відео KCAU-TV

В інтерв'ю подружжя Еватт також розповіли про секрет свого довголіття: вони обидва регулярно займаються фізичними вправа, а також намагаються харчуватись корисною їжею.