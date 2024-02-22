Подружжя розпочало ремонт у будинку і натрапило на таємну кімнату: які "скарби" вони знайшли

Сімейна пара придбала будинок 1960-х років та вирішила зробити ремонт. Однак під час нього вони натрапили на доволі приємний сюрприз.

Що відомо про ремонт подружжя та яку знахідку вдалося відшукати парі у своєму новому житлі, розповідаємо далі.

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Як ремонт приніс цікаву знахідку

Пара, усвідомивши масштаби руйнувань у своєму будинку 1960-х років, вирішила зробити ремонт. Однак під час нього Ніколь Холлідей та її партнер натрапили на потаємну кімнату. Про це жінка розповіла в одному зі своїх відео, які вона викладає в тікток.

Ніколь Холлідей та її партнер одразу ж взялися за роботу, щойно отримали ключі від житла 1960-х років, яке зараз коштує сотні тисяч фунтів стерлінгів. Жінка показала, як багато роботи потрібно для ремонту будинку. На стінах з'явилися сильні тріщини, котлу, який вони вважали новим, було 14 років, а дошки підлоги прогнили через протікання. Ролик став вірусним. Його переглянули понад 1,9 млн разів.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Під час довгих годин, проведених за обдиранням шпалер і руйнуванням стін, пара виявила кімнату, про яку навіть не підозрювала. Однак це був не останній сюрприз. Коли Ніколь спустилася в моторошний і темний підвал, вона побачила прихований винний льох.

Історія неочікуваної знахідки: дивіться відео

На відео можна побачити близько дюжини нерозпечатаних пляшок, які збирали пил. Користувачі соцмереж були здивовані такою незвичайною знахідкою в старовинному будинку. Деякі люди радили повернути випивку колишнім власникам, але інші з цим абсолютно не погодилися.

"Ці пляшки червоного вина 1984 року коштують приблизно 140 фунтів стерлінгів за пляшку", "Я по-хорошому заздрю вам", "Потрібно відкрити пляшку, коли будинок буде закінчено, щоб відсвяткувати", – писали вони.

Глядачі також помітили каберне-совіньйон Canepa з Чилі та французьке Les Hauts de Castelmaure Corbières. Ціни на ці вина можуть варіюватися залежно від їхнього віку і правильності зберігання. Але якщо вірити коментарям, у винному льосі пари може зберігатися понад 1 000 фунтів стерлінгів.