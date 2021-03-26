Пара не купувала новий одяг 6 років: вони створюють образи у стилі 40-х років – фото

Британська пара вважає, що вони народились не в ту епоху, адже обоє закохані у вінтажні речі. Вони одягають лише у стилі 40-х та 50-х років, купуючи старий одяг в благодійних крамницях та в Інтернеті.

На вулиці 52-річну Енн та 57-річного Денні Шир видно здалеку: вони немов прийшли з іншої епохи. Пара одягає вишуканий вінтажний одяг не тільки на свята, а й просто йдучи до аптеки, в супермаркет чи навіть в будівельний магазин за фарбою.

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Подружжя вже 6 років взагалі не купує нового одягу у звичайних магазинах. Вони одягаються у такому стилі не тільки через те, що старий одяг можна купити благодійних магазинах – і це значно економить їх бюджет:

Покупки у благодійних магазинах роблять мене щасливішою, навіть не в тому, що такий одяг дешевший. Мені подобається шукати справжні скарби, це так хвилююче,

– розповідає Енні

Вони одягаються у стилі 40-х років / Фото Daily Mail

З чого почалось їх захоплення

Енні зізнається, що донедавна вона вдягалась як усі звичайні люди. Їй завжди подобався вінтажний одяг, і ось у свої 40 вона вирішила, що більше не буде собі відмовляти у задоволенні носити те, від чого вона у такому захваті.

Енні почала так одягатись лише у 40 років / Фото Daily Mail

А така любов до стилю 40-х та 50-х з'явилась у неї від бабусі, Марі Бойз, яка була ще тою модницею:

Їй було 93 роки, коли вона померла, і до цього віку вона завжди була дуже гламурною і неймовірно стильною. Раніше вона показувала мені свої фотографії, і це викликало у мені інтерес до всього вінтажного,

– розповідає жінка

Так виглядала бабусі Енні у молодості / Фото Daily Mail

Після своєї смерті бабусі залишила онучці справжні скарби – цілу скриню з власним стильним одягом, який можна одягати кожного дня. Коли ж Енні прийняла рішення одягатись у стилі 40-х років, Денні лише підтримав свою дружину. Відтоді вони створюють яскраві образи, доповнюючи вінтажний одяг відповідними аксесуарами та зачісками.

Проте Енні зізнається, що у 40-х та 50-х роках минулого століття її приваблює виключно стиль:

У мене ніколи не було бажання стати домогосподаркою, мене не приваблюють цінності того часу, це просто стиль. Я також дуже люблю гламурний голлівудський стиль, але це не моє життя

Вона виглядає як справжня леді 40-х років / Фото Daily Mail

Як реагують інші люди

Кожен раз, коли подружжя виходить на вулицю, це перетворюється на справжню виставу. Адже вони не зраджують своєму стилі, навіть коли йдуть на роботу чи за покупками. Навколо них завжди збираються люди і спершу це було дуже незвично:

Для початку потрібно було трохи звикнути до уваги, особливо там, де я живу. Найближче місто – Біггар, це дуже фермерський район. Тож коли я з'являлась там у своєму образі, усі постійно на мене дивились,

– розповідає Енні

Енні вдягається так навіть у супермаркет / Фото Daily Mail

На вулиці до них постійно підходять люди та у захваті фотографую незвичайну пару. Найсмішніші випадки траплялись у подорожах. Одного разу до них підійшла ціла родина італійців, які хотіли фото з подружжям, і це зайняло майже пів години!

Вони виглядають розкішно навіть у подорожах / Фото Daily Mail

У Парижі один фотограф подумав, що Енні та Денні вбрались так для зйомок. Коли ж виявилось, що вони завжди так виглядають, то дуже здивувався і за кілька днів влаштував їм фотосесію

Те саме фото з Парижа / Фото Daily Mail

Попри те, що подружжя завжди привертає до себе багато уваги, вони не хотіли б вдягатись менш яскраво та вишукано. Енні працює викладачкою у коледжі й створює повний образ, разом із зачіскою та аксесуарами, навіть на заняття зі студентами у Zoom:

Я просто почуваюся щасливішою, якщо я виглядаю так. І навпаки – я почуваюсь дуже незручно, якщо не одягнений у вінтажний одяг. Це справді моє,

– зізнається жінка

Хоч вдома вона ходить у джинсах, проте надвір вона ніколи не вийде у сучасному одязі.

Енні завжди в образі / Фото Daily Mail

Як вони шукають одяг

Більшість своїх речей подружжя знаходить у благодійних магазинах, де такий одяг можна купити просто за безцінь. Навіть коли вони їдуть у подорож, то розраховують час так, щоб відвідати схожі крамниці в інших містах чи навіть країнах.

Вони шукають одяг у благодійних крамницях / Фото Daily Mail

Денні ж часто просто дістає речі, які носив ще у молодості, і створює прекрасні образи з ними. Адже мода циклічна, і все забуте знову повертається.

Виглядати стильно їм також допомагає знайома швачка. Вона завжди може трохи переробити річ з 80-х років, оформивши її так, що вона виглядатиме немов із 40-х. Проте це ще не все:

Інша таємна зброя, яку я маю, – це моя мама, завзята в’язальниця. Ми з Денні отримали від неї безліч кардиганів і джемперів у вінтажному стилі,

– каже Енні

Для них це також можливість вести екологічний спосіб життя. Купуючи старий одяг, вони не підтримують мас-маркет, а є прихильниками "стійкої моди": "Благодійні магазини дарують життя одягу, який в іншому випадку просто викинули б".