Пара перетворила свій дім на будиночок Барбі: все у рожевому кольорі – фото

Британка витратила цілий статок на те, щоб зробити зі свого помешкання справжній рожевий палац – майже 14 тисяч доларів! Вона зрозуміла, що хоче жити у будинку для принцеси, коли вітчим подарував їй перші речі у такому кольорі: чайник та тостер.

29-річна Марія Елісон придбала цей будинок у 2019 році, коли це помешкання було сірим та непоказним. Проте після того, як вітчим подарував їй рожеву кухонну техніку, вона вирішила, що хоче додати більше яскравого кольору у своє життя. У той самий час її наречений, Аарон, придбав собі рожевий мотоцикл і повністю підтримав рішення коханої.

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Коли подружжя тільки переїхало у будинок, вони першим ділом викинули стару сіру кухню та поставили нову. Елісон настільки це сподобалось, що за 2 роки вона витратила шалену суму, аби усі кімнати, меблі та аксесуари у будинку мали рожевий колір.

Зараз я намагаюся позбутися сірого кольору у будинку, я віддаю перевагу рожевому і білому, проте часом важко займатись усім одночасно,

– розповідає дівчина

Більшість меблів у будинку – рожеві / Фото Daily Star

Елісон розповіла, що у такому виборі кольору немає нічого дивного, адже вона з дитинства любила рожевий. Зараз у її гардеробі дуже багато речей такого кольору, що, без сумніву, пасує до усього її помешкання.

Найцікавіше, що я все життя була типовою "пацанкою", мене цікавили машинки та інші захоплення, які вважаються хлопчачими. Проте я обожнюю рожевий колір,

– згадує Елісон

Рідні й знайомі точно знають, якого кольору повинен бути подарунок на свято для дівчини, а сама вона частенько при нагоді купує рожеві аксесуари для будинку. І хоч ідеями для інтер'єру вона надихається в Інстаграмі, проте зізнається, що не любить копіювати стиль інших, а завжди вносить щось своє.

У гардеробі дівчини багато рожевого / Фото Daily Star

Дівчина зізнається: їй дуже пощастило, що Аарон постійно підтримує її й допомагає. Подружжя нікого не наймали та не платили за ремонт, а облаштували будинок повністю своїми руками. Своє рожеве королівство вони створили, слідуючи гайдам на Ютубі.

Елісон та Аарон / Фото Daily Star

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Єдиний раз, коли подружжя посварилось через новий ремонт у будинку, було питання про кімнату, у якій житимуть їх собаки – два сибірських хаскі. Один із собак – хлопчик, тому Аарон спочатку захотів пофарбувати їх кімнату у жовтий. Проте пара все ж домовилась між собою, і зараз песики живуть у спальні такого ж яскравого кольору, як і всі кімнаті у домі.

У собак також рожева спальня / Фото Daily Star