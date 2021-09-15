Вони були прикро розчаровані, коли з’ясували, хто саме відправляв їм записки. На таку підставу пара не сподівалася. Хоча чоловік розумів, що цим займається хтось із рідних.

Цікаво Фестивалі вина: чому це важливо?

"В мене сталася серія незрозумілих ситуацій. Я отримував записки на роботі від когось, хто вдавав з себе мою дружину. Там було написано про деякі важливі для мене новини. Наприклад, про її вагітність. Також знаходив таємничі конверти в моїй машині, де знову-таки було написано, що моя дружина вагітна. Ми з коханою взагалі не розуміли, хто нас так розігрує. Але знали, що це хтось із рідних", – розповів чоловік.

Лише через два місяці йому вдалося з’ясувати, хто цим займався. Чоловік гостював у свого брата і зауважив, як 16-річна племінниця відлучилася на кілька хвилин. А вже після того, як він попрощався зі всіма, то побачив таку ж записку в себе на машині. Настав час діяти!

Чоловік повернувся в дім брата й показав усім записку. Він попросив племінницю спуститися, і вже через кілька хвилин дівчинка зізналася, що це була її витівка. Але вона просто хотіла пожартувати.

Чоловік був дуже розчарований від вчинку племінниці / Фото Pexels

Я вибухнув, сказавши їй, що це ненормально так насміхатися над нашими стражданнями. Я був дуже розчарований і більше ніколи не буду сприймати її так, як колись, – стверджує чоловік.

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO .

Найбільш прикрий нюанс в тому, що раніше чоловік відкрив для племінниці спеціальний рахунок, з якого вона могла оплатити собі навчання в коледжі. Після цього випадку він навідріз відмовився давати їй гроші, бо дівчинка цього не заслуговує.

Мій брат сказав, що я не можу зробити це через невелику помилку, яку зробила моя племінниця. Він додав, що це її майбутнє, від якого я відмовляюся, і це рішення матиме довгострокові наслідки.

Користувачі Reddit здебільшого підтримали автора допису. Ось найпопулярніші коментарі: