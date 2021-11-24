У жовтні 2016 року хлопець зробив пропозицію дівчині на безлюдному пляжі в Аргентин. А вже за півтора місяця після заручин вони одружились. У день їхнього весілля якраз була Чорна п'ятниця.

Дізнайтесь "Ігристе" кіно: 5 фільмів та вин для настрою

Пара святкує річницю у Чорну п'ятницю

Молодята планували провести розкішне пляжне весілля в Південній Америці, проте були змушені в екстреному порядку готуватись до весілля через хворобу матері нареченого та закінчення робочої візи. Пара вирішила зібрати батьків разом у Нью-Йорку, аби відсвяткувати у родинному колі День подяки, який щорічно відзначають у четвертий четвер листопада. Так припало, що весілля призначили на день пізніше. Чоловік з жінкою не вірили, що прийде багато гостей, адже всі ще відзначали свято з родинами та готувались до Чорної п'ятниці, проте вийшло навпаки.

Для тих, хто не встиг отримати туристичну візу та приїхати у США, молоді зробили пряму трансляцію у Facebook, аби вони теж змогли розділити це свято з ними.



Святкують річницю у Чорну п'ятницю / Фото Insider

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Пара не святкує ювілей за фактичною календарною датою

Річниця весілля припадає на 25 листопада, проте молода сім'я ніколи не відзначає її у цей день. У батьків є 3 дітей і багато клопоту, тому вони просто забували про цю дату, поки не придумали дещо цікаве. Вони домовились, що будуть відзначати день весілля щороку у Чорну п'ятницю, всупереч числу у календарі. Чоловік і дружина перетворили цей день у гарну традицію. До того ж забути про святкування Чорної п'ятниці важко.

Ще однією перевагою цього дня стало те, що це останній день тижня, і пара має достатньо часу ввечері, аби провести його разом із сім'єю.

Цікаво знати 3-річний хлопчик викликав поліцію до своєї мами: він врятував їй життя

Крім того, у подружжя є ще 2 річниці весілля, адже вони святкували тричі: в Південній Америці, щоб усі члени родини нареченого змогли бути присутніми, і велике свято в штаті Мен, яке відбувалось перед смертю свекрухи.