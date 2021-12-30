Пара загубила обручку за 2 дні після освідчення: вони дивом її знайшли

Романтична прогулянка пари ледь не закінчилася катастрофою. Обручка жінки випадково випала з даху будинку. Щоб її повернути, молодята затіяли цілу "спецоперацію".

Закоханим неймовірно пощастило: колечко впало на решітку стічної труби, яка на другому поверсі. Але на цьому проблеми не закінчилися. Молодята не розуміли, як її звідти дістати.

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Пара поверталася із романтичної подорожі

29-річний Генрі освідчився своїй 26-річній дівчині Лідії під час поїздки в Озерний край (графство Камбрія, Велика Британія). Кохана давно чекала на пропозицію і час від часу натякала, яке хоче колечко. Генрі її не розчарував: він купив саме потрібну обручку.

Постійно публікувала фотографії цього колечка за кілька місяців до того, як він зробив пропозицію… Я була в захваті. Це старовинна обручка з овальним камінцем посередині та кількома меншими збоку. Вона була дещо завеликою, але я одразу почала її носити, – розповідає Лідія.

Молодята поверталися з подорожі й вирішили перекусити на даху місцевого закладу у Ланкастері. В один момент Лідія зауважила в себе на плечах пилок від квітів, які подарував хлопець. Вона змахнула рукою – і колечко стрімко полетіло вниз. Їй здавалося, що все відбувається ніби в сповільненій зйомці. Жінка різко закричала: "Моє колечко!"

Генрі довго вдивлявся вниз. На диво, колечко впало на решітку.

Пара не розуміла, як його звідти дістати / Фото Mirror

Чи вдалося молодятам повернути обручку?

Генрі звернувся до місцевого працівника, який добрався до вікна, що виходило до стічної труби. Тепер потрібно було якось дістати колечко: один невдалий рух – і молодята більше ніколи б не побачили цю прикрасу.

Працівник збирався прикріпити магніт до палки. Але в мене колечко платинове. Я загуглив і прочитав, що воно не магнітиться. Тоді він взяв палку зі скотчем. Це був досить напружений момент, але таки вдалося дістати його. Ми були дуже вдячні, – розповідає Генрі.

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Після цього інциденту Лідія два тижні не одягала колечко, доки його не зменшили. Жінка закликає усіх закоханих не носити такі прикраси, якщо вони занадто великі. Бо можна гірко пошкодувати.