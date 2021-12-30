Влюбленным повезло: колечко упало на решетку сточной трубы, которая на втором этаже. Но на этом проблемы не окончились. Молодожены не понимали, как его оттуда достать.

Интересно Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют

Пара возвращалась из романтического путешествия

29-летний Генри сделал предложение своей 26-летней девушке Лидии во время поездки в Озерный край (графство Камбрия, Великобритания). Любимая давно ждала и время от времени намекала, какое хочет колечко. Генри ее не разочаровал: он купил именно то украшение.

Постоянно публиковала фотографии этого колечка за несколько месяцев до того, как он сделал предложение… Я была в восторге. Это старинное кольцо с овальным камешком посередине и несколькими меньшими сбоку. Оно было немного великоватым, но я сразу начала его носить, – рассказывает Лидия.

Молодожены возвращались из путешествия и решили перекусить на крыше местного заведения в Ланкастере. В один момент Лидия заметила у себя на плечах пыльцу от цветов, подаренных парнем. Она взмахнула рукой – и колечко стремительно полетело вниз. Ей казалось, что все происходит как в замедленной съемке. Женщина резко закричала: "Мое колечко!"

Генри долго смотрел вниз. К счастью, колечко упало на решетку.

Пара не понимала, как его оттуда достать / Фото Mirror

Удалось ли молодоженам вернуть обручальное кольцо?

Генри обратился к местному работнику, который добрался до окна, выходящего возле трубы. Теперь нужно было как-то достать колечко: одно неудачное движение – и молодожены больше никогда бы не увидели украшение.

Работник собирался прикрепить магнит к палке. Но у меня колечко платиновое. Я загуглил и прочел, что оно не магнитится. Тогда он взял палку со скотчем. Это был довольно напряженный момент, но таки удалось получить его. Мы были очень благодарны, – рассказывает Генри.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO.

После этого инцидента Лидия две недели не одевала колечко, пока его не уменьшили. Женщина призывает всех влюбленных не носить такие украшения, если они слишком велики. Ибо можно горько пожалеть.