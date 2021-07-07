Дизайнери Оріель та Отелія Вергес завжди хотіли жити у просторому домі. А нещодавно їх мрія збулася: вони придбали затишний котедж у Огайо, який побудували ще в далекому 1859 році. Сім’я була в такому захваті, що й забула ретельно перевірити своє помешкання.

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Пара одразу взялася за ремонт: вони розуміли, що будинок доведеться повністю перепланувати. Робота кипіла, доки одного дня Отелія не зауважила два дивних каміни у будинку: вони не були підключені до димоходу і взагалі виглядали як муляж. Про це жінка розповіла у своєму тіктоці oteliacarmen.

Камін виглядав як муляж / Скриншот тікток oteliacarmen

Все змінилося після коментаря одного допитливого підписника. Він припустив, що будинок має свої секрети.

Перевірте свої каміни. Можливо, вони пов’язані між собою коридором. Під вашим будинком може бути тунель, – написав користувач тіктоку під відео.

Пара одразу перевірила власні каміни. Дивовижно, але це виявилося правдою: за ними вони побачили старенький тунель, де могла б поміститися людина. Через деякий час Отелія змогла дістати додаткову інформацію.

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Як виглядав тунель / Скриншот тікток oteliacarmen

Дім побудували в 1859 році. Під районом, в якому ми зараз живемо, колись була підземна залізнична колія. Під будинками можуть бути тунелі. Їх створили для того, щоб люди могли тікати в Канаду. Це було в часи Громадянської війни, – розповіла Отелія.

З часом про цей тунель не забули. Через кілька десятків років його знову використовували – але в незаконних цілях.

"Ця земля належала пану Дж. Гордону. Як вдалося дізнатися, на його території були розташовані тунелі, які він використовував для контрабанди алкоголю під час сухого закону. Все можливо. Тим більше, що ми знайшли цеглу під травою на нашій ділянці", – сказала жінка.

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Відео, у якому подружжя виявило тунель, переглянули майже 3 мільйони разів! Подружжя й надалі показує ремонт у своєму будинку: більше роликів ви можете переглянути на їхньому тіктоці oteliacarmen.