Власники опублікували фотографії у тематичній групі Things Found In Walls – And Other Hidden Findings (Речі, знайдені у стінах, та інші приховані знахідки) у фейсбуці, учасники якої постійно діляться цікавими знахідками у квартирах. Пару найбільше здивував прохід до кімнати. Він добряче прихований.
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Потрапити до секретного приміщення можна лише через невеликий отвір, який розміщений за кухонними меблями. Чому хтось вирішив так приховати звичайну кімнатку – пара поки не розуміє.
Вхід до кімнати / Фото фейсбук Things Found In Walls – And Other Hidden Findings
Орендували квартиру зі своїм хлопцем і знайшли кімнату в кухонній шафі. Обов’язково залишу там щось дивне для наступних мешканців, коли ми звідси переїдемо, – написала авторка допису.
Заповзти можна через цей маленький отвір / Фото фейсбук Things Found In Walls – And Other Hidden Findings
Щоправда, всередині приміщення нічого дивного чи кримінального не було. Це – звичайна кімнатка з вікном, де давно не робили ремонт.
Кімната зсередини / Фото фейсбук Things Found In Walls – And Other Hidden Findings
Учасники спільноти придумали, як можна використати цю кімнату. Багато коментарів були жартівливими:
- Я б перетворила цю кімнату в укриття, щоб вчитися або щоб сховатися і їсти улюблені ласощі. Так можна не ділитися з дітьми.
- Я б повністю перетворила кімнату в затишне маленьке укриття. Чоловік починає вас дратувати? Біжіть в укриття.