Владельцы опубликовали фотографии в тематической группе Things Found In Walls – And Other Hidden Findings (Вещи, найденные в стенах, и другие скрытые находки) в фейсбуке, участники которой постоянно делятся интересными находками в квартирах. Пару больше всего удивил проход в комнату. Он изрядно скрыт.
Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацители-Шардоне
Попасть в секретное помещение можно только через небольшое отверстие, расположенное за кухонной мебелью. Почему кто-то решил так скрыть обычную комнатушку – пара пока не понимает.
Вход в комнату / Фото фейсбук Things Found In Walls – And Other Hidden Findings
Арендовали квартиру со своим парнем и нашли комнату в кухонном шкафу. Обязательно оставлю там что-то странное для следующих жильцов, когда мы отсюда переедем, – написала автор поста.
Заползти можно через это маленькое отверстие / Фото фейсбук Things Found In Walls – And Other Hidden Findings
Правда, внутри помещения ничего удивительного или криминального не было. Это обычная комнатка с окном, где давно не делали ремонт.
Комната изнутри / Фото фейсбук Things Found In Walls – And Other Hidden Findings
Участники сообщества придумали, как использовать эту комнату. Многие комментарии были шутливыми:
- Я бы превратила эту комнату в укрытие, чтобы учиться или спрятаться и есть любимое лакомство. Так можно не делиться с детьми.
- Я бы полностью превратила комнату в уютное маленькое укрытие. Муж начинает вас раздражать? Бегите в укрытие.