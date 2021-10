Владельцы опубликовали фотографии в тематической группе Things Found In Walls – And Other Hidden Findings (Вещи, найденные в стенах, и другие скрытые находки) в фейсбуке, участники которой постоянно делятся интересными находками в квартирах. Пару больше всего удивил проход в комнату. Он изрядно скрыт.

Попасть в секретное помещение можно только через небольшое отверстие, расположенное за кухонной мебелью. Почему кто-то решил так скрыть обычную комнатушку – пара пока не понимает.

Вход в комнату / Фото фейсбук Things Found In Walls – And Other Hidden Findings

Арендовали квартиру со своим парнем и нашли комнату в кухонном шкафу. Обязательно оставлю там что-то странное для следующих жильцов, когда мы отсюда переедем, – написала автор поста.

Заползти можно через это маленькое отверстие / Фото фейсбук Things Found In Walls – And Other Hidden Findings

Правда, внутри помещения ничего удивительного или криминального не было. Это обычная комнатка с окном, где давно не делали ремонт.

Комната изнутри / Фото фейсбук Things Found In Walls – And Other Hidden Findings

