До такої важливої події чоловік готувався заздалегідь. Дівчина оцінила неймовірний вчинок свого коханого і сказала "так".

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Пандемія допомогла стати ближчими

Джош і Грейс познайомилися у додатку для знайомств у 2020 році, саме тоді, коли почалася пандемія. За словами чоловіка, це зіграло важливу роль, наскільки серйозними стали їхні стосунки. Пара їздила на побачення у місця, де не було людей і це дуже їх зблизило.



Джош і Грейс / Фото New News Page on Twitter

Вони з’ясували, що мають багато спільного і навіть відвідують одну церкву. Через рік Джош вже точно знав, що хоче бачити Грейс супутницею свого життя. Тож він почав планувати свою пропозицію.

Важливий день

Чоловік звернувся до своїх терапевтів і сказав, що хоче стати на одне коліно за допомогою костюма екзоскелета, щоб попросити руки своєї дівчини. Отримавши схвалення від лікарів, він приступив до реалізації свого плану.

У важливий для пари день, Грейс поїхала з подругою на манікюр, а тим часом Джош зі своїми терапевтами влаштував установку вдома.

Коли дівчина повернулася, коханий зробив їй пропозицію і вона погодилася.



Джош став на коліно, щоб зробити пропозицію дівчині / Фото New News Page on Twitter

Це було справді круто, що він зміг стати на одне коліно. Але бачити, як він встає, було ще більш захоплююче, адже я ніколи раніше цього не бачила. Також дивно було попросити обійняти мене стоячи. Я б хотіла, щоб ми могли робити це частіше,

– розповіла розчулена наречена.



Грейс погодилася стати дружиною Джоша / Фото New News Page on Twitter



Вперше пара обійнялася стоячи / Фото New News Page on Twitter

Джош на сьомому небі від щастя, адже не був впевнений, що коли-небудь знайде любов після злощасного випадку, який відібрав у нього рухомість.

Як чоловіка паралізувало

Чоловік отримав параліч у 2014 році, коли йому було 23 роки. Того дня він з друзями відпочивав на пляжі. Під час купання хлопець пірнув і врізався у піщану косу. Його миттєво паралізувало від грудей вниз.

На щастя, друзі витягли Джоша на берег і були з ним до приїзду медиків. Після цього були довгі місяці лікування і страшний вирок: до кінця життя їздити на візку. Але менш ніж за рік він досяг великих успіхів у відновленні своєї незалежності. І тепер у жовтні наступного року чоловік планує повезти свою дівчину під вінець.

Кожен заслуговує любові. Іноді ви не знаєте, як це відбудеться, але воно завжди стається тоді, коли ви найменше цього очікуєте,

– сказав Сміт.

Сподіваємося, що їхнє сімейне життя буде довгим і щасливим!

Паралізований чоловік одягнув костюм екзоскелету і став на коліно, що попросити дівчину вийти за нього: дивіться відео