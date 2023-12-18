Багато з нас недооцінюють парфумерний гардероб, однак цього роботи не варто. Про те, як його створити розповіла парфумерна стилістка Ізабель Ланглуа та директорка відділу закупівель і краси Harrods Мія Коллінз.

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Що таке парфумерний гардероб

За словами експерток, ароматний гардероб – це персоналізований набір улюблених ароматів, які можна носити окремо або поєднувати, щоб ідеально відповідати настрою, образу чи події. Вони також додають, що логіка ту така ж сама, як у звичайному гардеробі.

Екстраполюйте цей підхід на колекцію ароматів. Вона може містити гамму парфумів від свіжих квітів, цитрусових та зелені до чогось теплого, шкіряного або деревного — залежно від вподобань. Вони пасуватимуть до будь-якого одягу, будь-якого настрою, будь-якої пори року та будь-якої нагоди,

— пояснює Ізабель Ланглуа.

Часто любителі парфумів створюють собі парфумерний гардероб, де кожен аромат має своє конкретне призначення.

З чого почати будувати парфумерний гардероб

Одним людям цікаво мати різні аромати для різних образів і настроїв. Наприклад, сьогодні настрій для чогось веселого і яскравого, завтра для чогось невидимого, вершкового, особистісного, післязавтра — чогось дуже сексуального.

Інші люди, які мають свій фірмовий аромат та парфуми для особливих випадків, можуть подумати про сезонні зміни. Важливо врахувати, чого хочеться саме навесні або саме влітку, щоб урізноманітнити палітру ароматів.

Певні композиції можуть краще підходити до певних сезонів.

Скільки ароматів має бути в гардеробі

Як і стиль, це не точна наука. З часом ви можете інтуїтивно створити власний парфумерний гардероб. Проте є й певні орієнтири. Ізабель пояснює, що має бути принаймні чотири аромати – по одному на сезон.

Це розумний початок, враховуючи ціни на парфуми. Згодом ви зможете збільшити кількість примірників у своїй колекції, якщо забажаєте,

– зазначила вона.

Єдина порада – якщо хочете створити хорошу колекцію, обирайте більше ароматів, але в менших обсягах – наприклад, по 30 мілілітрів.