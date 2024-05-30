На які парфуми з нотами півоній звернути увагу, щоб насолодитися ніжним запахом квітів та точно вразити оточення, розповідаємо далі.

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Miss Dior Blooming Bouquet

У цьому ароматі півонія поєднана з дамаською трояндою, відтінена духмяним горошком та білим мускусом. Парфум не уособлює винятково ноту півонії, проте чудово відтворює відчуття пишного літнього букета квітів з нею у центрі.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Explicite, Ex Nihilo

Цей аромат точно збиратиме компліменти, адже пахне солодкими півоніями в поєднанні з праліне, ніжними конваліями та амброю. Парфум доволі щільний, тож дозволяє обходитися всього парою розпилень.

Explicite: дивіться фото

Good Girl Blush, Carolina Herrera

У Good Girl Blush тема півоній традиційно для колекції Good Girl підтримана солодкими нотами. Цього разу це ваніль у поєднанні з кумарином, що створює квітково-солодкий незабутній баланс.

Good Girl Blush: дивіться фото

Champs de Mai, Le Galion

У цих парфумах можна знайти класичний, але від того не менш досконалий, букет – троянду та півонію разом з амброксаном. У результаті аромат тримається на шкірі незліченно довго та має ніжний, але виразний запах.

Як виглядає аромат: дивіться фото

Tears From The Moon, Gucci

З цим ароматом з'являється відчуття, що поряд є пишний оберемок білих квітів – півоній, стефанотіса та конвалій.

Tears From The Moon: дивіться фото

Він свіжий, весняний, але разом з тим має квіткові ноти, що створює по-справжньому унікальну композицію.