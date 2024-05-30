На какие духи с нотами пионов обратить внимание, чтобы насладиться нежным запахом цветов и точно поразить окружающих, рассказываем далее.

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Miss Dior Blooming Bouquet

В этом аромате пион сочетается с дамасской розой, оттененная душистым горошком и белым мускусом. Парфюм не олицетворяет исключительно ноту пиона, однако прекрасно воспроизводит ощущение пышного летнего букета цветов с ним в центре.

Как выглядит парфюм: смотрите фото

Explicite, Ex Nihilo

Этот аромат точно будет собирать комплименты, ведь пахнет сладкими пионами в сочетании с пралине, нежными ландышами и амброй. Парфюм довольно плотный, поэтому позволяет обходиться всего парой распылений.

Explicite: смотрите фото

Весна – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми. Good Girl Blush, Carolina Herrera

В Good Girl Blush тема пионов традиционно для коллекции Good Girl поддержана сладкими нотами. На этот раз это ваниль в сочетании с кумарином, что создает цветочно-сладкий незабываемый баланс.

Good Girl Blush: смотрите фото

Champs de Mai, Le Galion

В этих духах можно найти классический, но от того не менее совершенный, букет – розу и пион вместе с амброксаном. В результате аромат держится на коже бесчисленно долго и имеет нежный, но выразительный запах.

Как выглядит аромат: смотрите фото

Tears From The Moon, Gucci

С этим ароматом появляется ощущение, что рядом есть пышная охапка белых цветов – пионов, стефанотиса и ландышей.

Tears From The Moon: смотрите фото

Он свежий, весенний, но вместе с тем имеет цветочные ноты, что создает по-настоящему уникальную композицию.