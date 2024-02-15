Краще відмовитися від парфумів з такими нотами: 7 ароматів, які "старять" жінок

Кожна жінка намагається стежити за своїм образом й парфуми є важливою складовою у цьому. Люди у суспільстві вловлюють різні ноти ароматів й асоціюють їхню власницю з певним типом.

Деякі парфуми можуть додавати віку жінці. Сертифікований імідж-стиліст Елізабет Косич наголосила, що правильно підібраний аромат настільки ж важливий, як і зовнішній вигляд. Саме тому парфум треба обирати так, щоб він був відображенням особистості та власного іміджу.

До теми Як правильно зберігати парфуми: лайфхаки, що підтримуватимуть якість аромату

Які аромати додають віку

Гвоздика

Не всі квіткові аромати дають свіжість та легкість. До прикладу, ноти гвоздики у більшості випадках здаються "важкими", тому у 2024 році краще уникати парфумів, адже вони додаватимуть віку.

Косич стверджує, що "Eternity" від Calvin Klein і "Poison" від Dior є саме такими ароматами, тому наразі від них краще відмовитися.

Троянда

Ноти троянди у парфумах також можуть "зістарити" свою власницю. Косич зауважила, що такий аромат завжди буде навіювати спогади про бабусю, то ж від парфумів з такими нотами краще відмовитися. До прикладу, туалетна вода "Yardley London English Rose" – класичний аромат з нотами троянди, який, за словами Косич, асоціюється з бабусею.



Аромат троянди у парфумах може додавати віку / Фото Freepik

Деревні аромати

Парфуми з деревними ароматами – це більш унікальні та навіть екзотичні парфуми. З ними треба бути вкрай обачними, адже вони пасують не всім і майже у кожному випадку асоціюються зі зрілістю.

Деревні аромати, такі як "Rive Gauche" від YSL, чудово підходять спокійним жінкам, які вже мають певний життєвий досвід. Однак від таких парфумів краще відмовитися, якщо дівчина хоче мати більш грайливий та молодий запах.

Пачулі

Квітковий аромат пачулі також відразу асоціюється з минулим. Експерти зауважують, що такий запах відразу переносить у 60-ті роки минулого століття. Якщо ж жінка є прихильницею такого аромату, то краще обирати парфуми, які містять цитрусові ноти. Таке поєднання буде створювати більш легкий образ.



Ноти пачулі використовуються у багатьох ароматах / Фото Shutterstock

Пудрові аромати

Косич стверджує, що пудрові аромати зараз також не в тренді й асоціюється з минулим. До прикладу експертка наводить парфуми "Chanel № 5", які вже давно асоціюються з жінкою поважного віку.

Мускусні аромати

Мускусні ноти у парфумах можуть також додати віку. Косич стверджує, що такі аромати нерідко асоціюються з "запахом жінки похилого віку".

Мускус часто поєднується з землистими, деревними нотами, що робить їх ароматом минулого,

– пояснила Косич.

Експертка додала, що такі аромати були дуже популярними у 1970-х роках, тому й у деяких людей можуть виникати такі асоціації.



Парфуми з нотами кориці можуть додавати віку / Фото Freepik

Аромат, яким жінка користується постійно протягом кількох років

Як не дивно, але улюблений аромат жінки також може додавати віку, якщо вона користується ним протягом кількох років. Аби такого не виникало, можна обрати 2 улюблених аромати й поділити їх умовно для теплої та холодної пори року.

На що варто звернути увагу, обираючи парфуми

Елізабет Косич радить враховувати кілька ключових моментів, купуючи новий аромат. По-перше, аромат треба протестувати. Краще придбати мініатюру, яка допоможе зрозуміти, чи пасує парфум.

Також треба зважати, що є стійкі та нестійкі парфуми – одні будуть триматися усього кілька годин, а інші – будуть мати стійкий аромат і після 8 годин. Враховуючи це, варто обирати парфум, відштовхуючись від власної мети.

Окрім того, деякі аромати допомагають розслабитися. До прикладу, ваніль та розмарин допомагають боротися зі стресом, жасмин – допомагає розслабитися, а лимон – додає енергії. Враховуючи такі елементарні параметри, можна обрати парфум, який не лише матиме приємний запах, а й покращуватиме психологічний стан.