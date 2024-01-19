Як правильно зберігати парфуми, а також у яких умовах їх бажано і не варто тримати, розповідає 24 Канал.

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Як правильно зберігати парфуми

До зберігання парфумів є три основні вимоги – світло, температура та кисень. Відповідно, стійкість парфумів та первісний букет буде найкраще зберігатися, якщо забезпечити темне прохолодне місце та закритий стан.

Що ж до кожного критерію окремо умови зберігання парфумів мають бути наступними:

Світло

Сонячне світло – найбільший ворог парфумерії. Правильне зберігання ароматів передбачає їхнє розташування далеко від прямих сонячних променів. Ультрафіолетове світло може змінити тонкий склад рідини, тому найкраще зберігати парфуми у закритій шафі, ящику чи навіть у холодильнику.

Температура

Постійна та помірна температура – стандартна умова для збереження властивостей парфумів. Якщо хочете, щоб улюблений запах зберіг свої початкові властивості, виберіть для його зберігання місце, яке не піддається перепадам температур.

Нагріваючись і остигаючи цикл за циклом, компоненти парфумів вступають у нові хімічні реакції, змінюють свої властивості. Як результат – аромат буде іншим, і не завжди привабливим, стійким, таким, що поступово розкривається, як це було спочатку.

Кисень

Окислення згубно діє на аромати. Невипадково флакони для парфумів мають щільну кришку. Вона потрібна, щоб запобігти взаємодії ароматної рідини з киснем. Адже з часом така взаємодія призводить до псування запаху.

У зв'язку з цим надзвичайно важливо тривати парфуми завжди закритими, так ризик взаємодії аромату з киснем буде мінімальним.

До зберігання парфумів є три основні вимоги / Фото Freepik

Корисні лайфхаки для зберігання парфумів

Крім основних порад, яких варто дотримуватися, щоб зберегти первісний аромат парфумів, є також інші додаткові корисні лайфхаки, що можуть допомогти у цьому питання. Зокрема:

Не зберігайте парфуми на верхніх полицях стелажів чи на антресолі.

По-перше, тепле повітря підіймається вгору, тому ароматична продукція буде піддаватися впливу високих температур сильніше, ніж при зберіганні на нижчому рівні.

По-друге, дістаючи флакон з верхньої полиці стелажа, де він стоїть, ви не зможете не струсити його. А зайві коливання ароматичних складників зовсім не потрібні.

По-третє, високий ризик, що скляний флакон може вислизнути з рук і розбитися.

Тримайте парфуми в упаковці до першого розпилення.

Тонкий таймер зворотного відліку життя аромату активується після його відкриття та після того, як зроблено перше розпилення на тіло або будь-яку поверхню. Якщо флакон вже відкритий, згадайте три головні рекомендації – зберігати парфуми потрібно у темряві, у прохолодному місці, у закритому стані.

Тримайте аромат у коробці, навіть після його відкриття.

Коробка – чудовий варіант для зберігання флакона парфумів. Вона захищає флакон від світла, забезпечує підтримку усередині певного мікроклімату. Тому зберігати парфуми вдома найкраще у шафі або на полиці у фірмовій коробці чи спеціальному контейнері.

Зберігаючи парфум в холодильнику, будьте уважні до його стану.

Парфуми чутливі до високих температур, тож постійна температура та темрява холодильної камери можуть бути оптимальними умовами зберігання. Однак це можливо лише в тому випадку, якщо холодильник ідеально чистий та має контрольований рівень вологості. Якщо ж пліснява та конденсат – його постійні жителі, то таке зберігання може значно зменшити термін придатності парфуму.