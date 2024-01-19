Як правильно зберігати парфуми, а також у яких умовах їх бажано і не варто тримати, розповідає 24 Канал.

До теми Аромат на мільйон: топ-6 найдорожчих парфумів у світі

Як правильно зберігати парфуми

До зберігання парфумів є три основні вимоги – світло, температура та кисень. Відповідно, стійкість парфумів та первісний букет буде найкраще зберігатися, якщо забезпечити темне прохолодне місце та закритий стан.

Що ж до кожного критерію окремо умови зберігання парфумів мають бути наступними:

  • Світло

Сонячне світло – найбільший ворог парфумерії. Правильне зберігання ароматів передбачає їхнє розташування далеко від прямих сонячних променів. Ультрафіолетове світло може змінити тонкий склад рідини, тому найкраще зберігати парфуми у закритій шафі, ящику чи навіть у холодильнику.

  • Температура

Постійна та помірна температура – стандартна умова для збереження властивостей парфумів. Якщо хочете, щоб улюблений запах зберіг свої початкові властивості, виберіть для його зберігання місце, яке не піддається перепадам температур.

Нагріваючись і остигаючи цикл за циклом, компоненти парфумів вступають у нові хімічні реакції, змінюють свої властивості. Як результат – аромат буде іншим, і не завжди привабливим, стійким, таким, що поступово розкривається, як це було спочатку.

  • Кисень

Окислення згубно діє на аромати. Невипадково флакони для парфумів мають щільну кришку. Вона потрібна, щоб запобігти взаємодії ароматної рідини з киснем. Адже з часом така взаємодія призводить до псування запаху.

У зв'язку з цим надзвичайно важливо тривати парфуми завжди закритими, так ризик взаємодії аромату з киснем буде мінімальним.

До зберігання парфумів є три основні вимоги / Фото Freepik

Корисні лайфхаки для зберігання парфумів

Крім основних порад, яких варто дотримуватися, щоб зберегти первісний аромат парфумів, є також інші додаткові корисні лайфхаки, що можуть допомогти у цьому питання. Зокрема:

  • Не зберігайте парфуми на верхніх полицях стелажів чи на антресолі.

По-перше, тепле повітря підіймається вгору, тому ароматична продукція буде піддаватися впливу високих температур сильніше, ніж при зберіганні на нижчому рівні.

По-друге, дістаючи флакон з верхньої полиці стелажа, де він стоїть, ви не зможете не струсити його. А зайві коливання ароматичних складників зовсім не потрібні.

По-третє, високий ризик, що скляний флакон може вислизнути з рук і розбитися.

  • Тримайте парфуми в упаковці до першого розпилення.

Тонкий таймер зворотного відліку життя аромату активується після його відкриття та після того, як зроблено перше розпилення на тіло або будь-яку поверхню. Якщо флакон вже відкритий, згадайте три головні рекомендації – зберігати парфуми потрібно у темряві, у прохолодному місці, у закритому стані.

  • Тримайте аромат у коробці, навіть після його відкриття.

Коробка – чудовий варіант для зберігання флакона парфумів. Вона захищає флакон від світла, забезпечує підтримку усередині певного мікроклімату. Тому зберігати парфуми вдома найкраще у шафі або на полиці у фірмовій коробці чи спеціальному контейнері.

  • Зберігаючи парфум в холодильнику, будьте уважні до його стану.

Парфуми чутливі до високих температур, тож постійна температура та темрява холодильної камери можуть бути оптимальними умовами зберігання. Однак це можливо лише в тому випадку, якщо холодильник ідеально чистий та має контрольований рівень вологості. Якщо ж пліснява та конденсат – його постійні жителі, то таке зберігання може значно зменшити термін придатності парфуму.