Які аромати жіночих парфумів подобається чоловікам найбільше, а які навпаки відвертають їхню увагу, розповідаємо далі.

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Який аромат парфумів подобається чоловікам

Згідно з коментарями чоловіків, до трійки найпривабливіших для них ароматів входять:

квіткові парфуми;

солодкі запахи;

фруктові парфуми.

У п’ятірку ж увійшли також аромати з нотками цитрусових і ванілі. Такі парфуми заворожують чоловіків та привертають найбільше їхньої уваги.

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Які жіночі парфуми не сподобаються чоловікам

Деякі запахи на противагу популярним не приваблюють, а навпаки, відштовхують представників сильної статі. Наприклад, подібним чином діють занадто солодкі та концентровані парфуми. Щоб подобатися, аромат повинен ледь вловлюватися і залишати ненав’язливий шлейф.

Разом з тим багатьом чоловікам не подобаються важкі деревні запахи. Вони ніяк не в’яжуться з образом ніжної й чутливої жінки. Але водночас такий аромат говорить про впевненість і цілеспрямованість, тож деякі чоловіки навпаки його оцінять.

Аромати унісекс також входять в антирейтинг. Чоловікам найбільше подобаються запахи, які асоціюються з ніжністю і романтичністю. Тому агресивні нотки навряд чи викличуть захоплення.

Так само не спрацюють і аромати пудри, які нагадують "бабусині" парфуми, а також запахи прянощів і спецій, які видаються занадто нав'язливими.