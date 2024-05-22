Какие ароматы женских духов нравится мужчинам больше всего, а какие наоборот отвлекают их внимание, рассказываем далее.
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Какой аромат духов нравится мужчинам
Согласно комментариям мужчин, в тройку самых привлекательных для них ароматов входят:
цветочные духи;
сладкие запахи;
фруктовые духи.
В пятерку же вошли также ароматы с нотками цитрусовых и ванили. Такие духи завораживают мужчин и привлекают больше всего их внимания.
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Какие женские духи не понравятся мужчинам
Некоторые запахи в противовес популярным не привлекают, а наоборот, отталкивают представителей сильного пола. Например, подобным образом действуют слишком сладкие и концентрированные духи. Чтобы нравиться, аромат должен едва улавливаться и оставлять ненавязчивый шлейф.
Вместе с тем многим мужчинам не нравятся тяжелые древесные запахи. Они никак не вяжутся с образом нежной и чувствительной женщины. Но в то же время такой аромат говорит об уверенности и целеустремленности, так что некоторые мужчины наоборот его оценят.
Ароматы унисекс также входят в антирейтинг. Мужчинам больше всего нравятся запахи, которые ассоциируются с нежностью и романтичностью. Поэтому агрессивные нотки вряд ли вызовут восторг.
Так же не сработают и ароматы пудры, которые напоминают "бабушкины" духи, а также запахи пряностей и специй, которые кажутся слишком навязчивыми.