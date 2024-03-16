Рослина гарно розкриває свої властивості в ароматах та дарує фантастичний, але ненав'язливий запах. Які парфуми обрати, щоб насолодитися цими особливостями лаванди, розповідаємо далі.

До теми Парфумерні новинки весни: 5 ароматів з привабливим шлейфом

Lavender Extreme від Tom Ford

Цей аромат є вибухом лаванди. Його виготовляють із суміші різних видів рослин, що робить запах парфумів насиченим та шлейфовим.

Який вигляд має цей парфум: дивіться фото

Lavande 31 від Le Labo

Це ідеальний аромат для тих, хто зазвичай не користується парфумами. Він легкий і має заспокійливе поєднання нот лаванди, бергамоту, неролі, амбри та мускусу, а також нейтральний фініш.

Як виглядає цей парфум: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Mon Guerlain від Guerlain

Солодкий, м’який і неперевершено романтичний парфум від Guerlain має квіткові нотки та поєднує у собі запахи лаванди, жасмину та ванілі. Це один із тих ароматів, який приємно пахне всім і підходить майже для будь-якого випадку.

Як виглядає цей парфум: дивіться фото

Libre Eau De Parfum від Yves Saint Laurent

Нотка мускусу перетворює цей лавандовий аромат на сміливий та унікальний парфум. Він одночасно свіжий і ніжний. Це ідеальний запах для тих, хто не хоче ще одного квіткового парфуму.

Як виглядає цей парфум: дивіться фото

Atelier Des Fleurs Lavanda від Chloé

Це особливий парфум, який підкорить будь-якого любителя лаванди.

Як виглядає цей парфум: дивіться фото

Він є спробою парфумера Квентіна Біша відтворити спогад дитинства про його матір, яка приходила додому з їхнього саду з пучком лаванди.