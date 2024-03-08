На які аромати варто звернути увагу цієї весни та які новинки зачаровують багатою пірамідою з незабутнім шлейфом, розповідаємо далі.
До теми Поєднання ароматів вражатиме: як правильно нашаровувати парфуми для оригінальної композиції
Guidance від Amouage
Це чарівне тріо троянди, ладану та амбри. Поєднання солодощів та терпкості здатне закрутити голову будь-кому. Композиція розкривається містичними димними акордами, поступово переходячи у квіткові мотиви. Зігріваючий шлейф переливається дерев'яними та східними акцентами.
Як виглядає цей парфум: дивіться фото
А Fleur De Pеche від L'Artisan Parfumeur
Аромат "A Fleur de Peche" співає оду соковитому персику. У верхніх нотах відчувається легка кислинка його пухнастої шкірки у поєднанні з палісандром та бергамотом, а в серці композиції розкривається соковитий м'якуш фрукта, який гармонійно підкреслює ніжний жасмин. У шлейфі залишаються теплі нюанси бобів тонка та пачулі.
Як виглядає цей парфум: дивіться фото
Lust For Sun від Juliette Has A Gun
Цей парфум просякнутий сонячним промінням, літнім відпочинком і фруктовими садами. Аромат ніби переносить на пляж, де можна милуватися океаном аж до вечора. У композиції розкриваються ноти спокусливого кокоса, чуттєвої фрезії та ніжного жасмину.
Як виглядає цей парфум: дивіться фото
Q Intense від Dolce & Gabbana
"Q Intense" – сама жіночність у флаконі. Насичений, яскравий аромат, який будь-який образ зробить по-справжньому королівським. Композиція розкривається лимонною свіжістю, але згодом в гру вступають терпко-солодкі ноти вишні та червоних квітів.
Як виглядає цей парфум: дивіться фото
Chameleon від Franck Boclet
Аромат від Franck Boclet, подібно до хамелеона, нескінченно змінює свої грані.
Як виглядає цей парфум: дивіться фото
У верхніх акордах парфуму звучать соковиті цитруси та бергамот, потім виявляються п'яні ноти туберози та жасмину. Завершує композицію теплий вершковий сандал. М'який мигдаль і невловимий мускус лише підкреслюють цю гармонію.