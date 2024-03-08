На какие ароматы стоит обратить внимание этой весной и какие новинки завораживают богатой пирамидой с незабываемым шлейфом, рассказываем далее.
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Guidance от Amouage
Это волшебное трио розы, ладана и амбры. Сочетание сладости и терпкости способно вскружить голову любому. Композиция раскрывается мистическими дымными аккордами, постепенно переходя в цветочные мотивы. Согревающий шлейф переливается древесными и восточными акцентами.
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А Fleur De Pеche от L'Artisan Parfumeur
Аромат "A Fleur de Peche" поет оду сочному персику. В верхних нотах чувствуется легкая кислинка его пушистой кожуры в сочетании с палисандром и бергамотом, а в сердце композиции раскрывается сочная мякоть фрукта, который гармонично подчеркивает нежный жасмин. В шлейфе остаются теплые нюансы бобов тонка и пачули.
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Lust For Sun от Juliette Has A Gun
Этот парфюм пропитан солнечными лучами, летним отдыхом и фруктовыми садами. Аромат будто переносит на пляж, где можно любоваться океаном вплоть до вечера. В композиции раскрываются ноты соблазнительного кокоса, чувственной фрезии и нежного жасмина.
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Q Intense от Dolce & Gabbana
"Q Intense" – сама женственность во флаконе. Насыщенный, яркий аромат, который любой образ сделает по-настоящему королевским. Композиция раскрывается лимонной свежестью, но впоследствии в игру вступают терпко-сладкие ноты вишни и красных цветов.
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Chameleon от Franck Boclet
Аромат от Franck Boclet, подобно хамелеону, бесконечно меняет свои грани.
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В верхних аккордах парфюма звучат сочные цитрусы и бергамот, затем проявляются пьянящие ноты туберозы и жасмина. Завершает композицию теплый сливочный сандал. Мягкий миндаль и неуловимый мускус лишь подчеркивают эту гармонию.