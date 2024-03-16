Подорож до Провансу у флаконі: 5 найкращих лавандових ароматів
Джерело:Who What Wear
Лаванда є одним із найдавніших парфумерних інгредієнтів. Це і не дивно, адже вона відома своїми заспокійливими якостями та ніжним запахом.
Рослина гарно розкриває свої властивості в ароматах та дарує фантастичний, але ненав'язливий запах. Які парфуми обрати, щоб насолодитися цими особливостями лаванди, розповідаємо далі.
До теми Парфумерні новинки весни: 5 ароматів з привабливим шлейфом
Lavender Extreme від Tom Ford
Цей аромат є вибухом лаванди. Його виготовляють із суміші різних видів рослин, що робить запах парфумів насиченим та шлейфовим.
Який вигляд має цей парфум: дивіться фото
Lavande 31 від Le Labo
Це ідеальний аромат для тих, хто зазвичай не користується парфумами. Він легкий і має заспокійливе поєднання нот лаванди, бергамоту, неролі, амбри та мускусу, а також нейтральний фініш.
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Mon Guerlain від Guerlain
Солодкий, м’який і неперевершено романтичний парфум від Guerlain має квіткові нотки та поєднує у собі запахи лаванди, жасмину та ванілі. Це один із тих ароматів, який приємно пахне всім і підходить майже для будь-якого випадку.
Як виглядає цей парфум: дивіться фото
Libre Eau De Parfum від Yves Saint Laurent
Нотка мускусу перетворює цей лавандовий аромат на сміливий та унікальний парфум. Він одночасно свіжий і ніжний. Це ідеальний запах для тих, хто не хоче ще одного квіткового парфуму.
Як виглядає цей парфум: дивіться фото
Atelier Des Fleurs Lavanda від Chloé
Це особливий парфум, який підкорить будь-якого любителя лаванди.
Як виглядає цей парфум: дивіться фото
Він є спробою парфумера Квентіна Біша відтворити спогад дитинства про його матір, яка приходила додому з їхнього саду з пучком лаванди.