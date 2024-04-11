Ще кілька десятків років тому асортимент пензликів був значно меншим, а жінки використовували обмежену кількість інструментів для нанесення макіяжу. Який вигляд мали пензлики для макіяжу ще 100 років тому – далі у матеріалі Life 24.

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Як змінювалися пензлики для макіяжу

Складно сказати, коли з'явилися перші пензлики для макіяжу. Вчені знаходили схожі інструменти для нанесення макіяжу, які датують 600 роком до нашої ери. Ясна річ, за час свого розвитку технологій змінювалися й інструменти для макіяжу.

Вчені винаходили різні матеріали та текстури, тому пензлики ставали м'якішими й зручнішими у використані. Блогерка Жасмін Чізвелл вирішила показати, як змінилися інструменти для макіяжу протягом останніх 100 років. Так, пензлики у 1920-х роках були схожі на невагомий помпон, який виготовлявся, ймовірно, зі штучних матеріалів.

У 1930-х роках популярними були великі щіточки з імпровізованим спонжем, а у 40-х роках – пензлик, вочевидь, мав дуже жорстку текстуру. А ось у 1950-х роках інструменти для макіяжу були справжнім витвором мистецтва – вони мали різьблені ручки й більше нагадують столові прибори.

Від 1970-х років почали з'являтися пензлики, які найбільше схожі до сучасних. Відтоді зовнішній вигляд інструментів суттєво не змінювався, а лише оновлювалася текстура щетини – вона ставала м'якішою, а синтетичні волокна почали замінювати на натуральні або наближені до таких.

Як змінювалися пензлики для макіяжу: дивіться відео

У коментарях під відео користувачі цікавляться, як блогерці вдалося знайти такі старі пензлики. Й, до слова, чимало користувачів зауважують, що найбільше їм сподобалися пензлики 1950-х років, які мають різьблені ручки.