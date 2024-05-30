Щоб не виникло незручного мовчання, варто завчасно подумати про питання, які можна поставити партнери. Вони не лише допоможуть подолати дискомфорт в спілкуванні, а й чітко дають зрозуміти, чи є шанс побудувати гармонійні стосунки. Які ж питання поставити на першому побаченні – далі в матеріалі Life 24.

До теми Повне табу: про що не варто говорити на першому побаченні, щоб воно не стало останнім

Топ запитань для першого побачення

Експерти наголошують, що здавалося б прості питання не лише допомагають уникнути дискомфортного мовчання, а й краще пізнати людину. Навіть банальні питання можуть розкрити партнера яскравіше, ніж довгі розмови.

Так, на першому побаченні обов'язково треба поставити наступні питання партнеру:

1. Ідеальні стосунки – які вони для тебе?

Експерти радять не розповідати відразу своє бачення ідеальних стосунків. Спершу треба послухати хлопця й дізнатися, які він має наміри, що для нього важливіше – особистий простір чи більше проведеного часу разом. Водночас на першому побаченні варто чесно говорити про свої цілі, адже це дозволить відразу зрозуміти, чи підходить вам партнер.

2. Ти моногамний?

Останнім часом можна зустріти різні моделі стосунків, тому про всяк випадок краще одразу розуміти, яке бачення у партнера. Це питання також дозволить зрозуміти, чи однакові цінності у хлопця й дівчини.

3. Як ти розділяєш стосунки й роботу?

Експерти зі стосунків розповідають, що це питання допоможе дізнатися, як партнер підтримуватиме здорові стосунки. Можливо, хлопець постійно скасовує побачення й зустрічі, тому що затримується в офісі, або ж надає перевагу стосункам, а вже потім – роботі. Окрім того, це розкриє тему, як партнер буде "вписуватися" і в ваш графік життя.

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4. Що б ти робив, якби мав тиждень відпочинку?

Те, як людина проводить вільний час, найкраще розкриває її справжні цінності. Так, хтось полюбляє подорожувати й не полюбляє сидіти вдома, а інший – волів би залишатися в затишному будинку й проводити час з рідними. У будь-якому випадку, це питання – швидкий спосіб дізнатися, чи має дівчина з хлопцем схожі настрої щодо відпочинку й проведення вільного часу.

5. Як часто ти йдеш на компроміс?

Це питання може здаватися провокацією, втім, воно яскраво продемонструє характер партнера. Річ у тім, що у здорових стосунках партнери повинні знаходити компроміс. Якщо ж хлопець на першому побаченні не може ствердно відповісти на це питання, то, ймовірно, він не готовий йти на компроміси в стосунках й буде наполягати на власному баченні.



Які питання поставити на першому побаченні / Фото Freepik

6. Що приносить тобі радість?

Психологи говорять: якщо партнер починає натхненно ділитися своїми думками й речами, які приносять йому радість, то, можливо, у вас вдасться побудувати гарні здорові стосунки. Якщо ж партнер починає сміятись з такого питання чи глузувати, то це тривожний дзвіночок, який не варто пропускати повз.

7. Чим ти пишаєшся?

За словами експертів, це питання дозволить зрозуміти, що справді є значущим для партнера, а також продемонструє його цінності – матеріальні чи духовні. Окрім того, це ще один крок до розуміння психології хлопця.

8. Що привернуло твою увагу до мене?

З ймовірністю 99,99% – хлопець почне говорити компліменти. Втім, у цей момент варто не втрачати голову, а уважно послухати, що він скаже. Слова партнера найкраще продемонструють, що він дійсно цінує в дівчині.

Окрім того, це питання також гарна нагода зробити компліменти у відповідь. Ймовірно, після цього розмова на першому побаченні стане активнішою, а дівчина з хлопцем відкриватимуть для себе нові теми.

9. Які в тебе стосунки з батьками?

Психологи неодноразово діляться думками, що всі так чи інакше наслідують модель поведінки своїх батьків або ж навпаки – намагаються відшукати у партнері те, чого не вистачало в дитинстві. Розуміння того, в яких стосунках перебуває хлопець зі своїми батьками, – ще один ключ до розкриття його як особистості.

10. Чи спілкуєшся ти з друзями дитинства?

Розповідь про друзів дозволить зрозуміти, чи здатен він взагалі будувати стосунки з іншими людьми. Окрім того, це гарна нагода дізнатися, хто є для нього важливим у житті.



Питання для першого побачення / Фото Freepik

Незвичайні питання, які розкриють партнера з неочікуваної сторони

На побаченні можна відійти від серйозних питань, поставивши такі, які він точно не очікував. Насправді здавалося б смішні й жартівливі питання можуть розкрити людину. До прикладу, можна поставити такі питання: