Персонал ледь не знепритомнів від чайових, які залишив клієнт: скільки він дав

Персонал ресторану був в шоці від чайових, які залишив клієнт після звичайної вечері. Так він хотів підтримати працівників у важкі часи.

Несподівана ситуація трапилася у Флориді в закладі Wahoo Seafood Grill. Працівники були настільки здивованими, що розповіли про це на сторінці ретсорану у фейсбуці. Не кожного дня зустрінеш настільки щедрого клієнта!

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У вівторок ввечері клієнт попросив весь персонал нашого ресторану зібратися разом. Він подякував їм за те, що вони прийшли й старанно працювали. Далі відбулося щось неймовірне. Він сказав, що дає по 1 тисячі доларів кожному. Наші співробітники досі не можуть у це повірити, – написали представники ресторану.

Чек клієнта / Фото фейсбук Wahoo Seafood Grill Gainesville

Цікаво, що чоловік поїв всього лиш на 144 долари. Решта суми – 10 тисяч – це чайові десятьом працівникам, які були на зміні у той час.

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Власник закладу був неймовірно вдячний клієнту. Він просто не підбирав слів.

Зазвичай я не є дуже емоційним хлопцем, але це мене дійсно зачепило. Я вражений. Ми всі вражені від його щедрості. Останні півтора року для цієї галузі були дуже непростими. Нам важко і ми виснажені. Але цей неймовірний акт добра відновив нашу віру в людство. Всі наші співробітники хочуть від всієї душі подякувати цьому щедрому клієнту, – розповів власник закладу.

Він додав, що ці гроші реально допомогли персоналу. До прикладу, один із хлопців, який працює в закладі, жив у притулку. А іншому потрібні були гроші, бо у нього хвора дитина.