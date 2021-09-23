Перукар спеціально робить некрасиві зачіски: люди все одно до нього записуються

Колумбійський перукар спеціалізується на досить дивних та не завжди красивих стрижках, які зробили його популярним. Цікаво, але клієнти з радістю йдуть до екстравагантного барбера.

Підписники telopeluqueria29 (такий нік хлопця в інстаграмі) неоднозначно ставляться до його творчості. Хтось називає його справжньою легендою, а дехто рекомендує перукарю взагалі покинути цю справу. Утім, саме дивні та в певному сенсі бунтарські стрижки зробили колумбійця популярним. До прикладу, в тіктоці на нього підписані понад 780 тисяч людей.

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Що тут сказати: клієнти барбера – справжні відчайдухи. Так, в одному з нещодавніх відео перукар вирішив розбити сирі яйця над головою хлопця. Можливо, так стрижка виглядатиме значно краще…

Попри епатаж, хлопець справді вміє робити оригінальні зачіски. Один з клієнтів попросив покрити голову смайликами. Чому б і ні? Ось результат його роботи. Досить круто!

Мабуть, у всіх перукарів трапляються ситуації, коли потрібно підрівняти майже готову зачіску. Колумбієць придумав свій спосіб, як це зробити. Чому б не використати трішки вогню?

Перукар взагалі дуже любить експериментувати із зачісками. Здається, він може реалізувати будь-яку ідею. Головне, щоб вона була максимально нестандартною.

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Кумедна зачіска від колумбійського перукаря / Скриншот інстаграм telopeluqueria

Нестандартна ідея / Скриншот інстаграм telopeluqueria

Більше оригінальних робіт від творчого перукаря з Колумбії ви можете переглянути у його інстаграмі telopeluqueria.