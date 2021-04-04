Ніби мереживо: талановитий перукар заплітає коси і створює неймовірні зачіски
Коси зараз особливо популярні по всьому світу, і багато перукарів модернізують традиційні техніки плетіння. Один із таких стилістів – Алехандро Лопес, художник-самоучка, який створює надзвичайні зачіски.
Джерело:Інстаграм Alejandro Lopez
Незалежно від техніки плетіння кіс, кожен неймовірний стиль від перукаря виглядає так, ніби належить персонажу з фантастичного фільму.
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Як перукар почав плести коси
Як пише My Modern Met, любов Лопеса до плетіння волосся почалася, коли він переглянув відеоурок про те, як робити косу з хвоста. Потім, коли він навчався в косметологічній школі, плетіння коси швидко стало його улюбленим заняттям. На своє 19-річчя він попросив у мами перуку, щоб проводити вечори, практикуючи зачіски.
Через два роки стало зрозуміло, наскільки окупилася напружена праця Лопеса. Його стрічка в інстаграмі наповнена вражаючими косами – від хитромудрих плетінь до скручування волосся, схожих на троянди.
Я черпаю натхнення з будь-якого місця – з природи, архітектури, просто дивлячись на тканини або красиві обрізки чи шнурки,
– розповідає перукар.
Кожна з його моделей має яскраві кольори волосся, а Лопес навіть додає намистини, металеві компоненти та тканини до своїх зачісок.
Мереживні зачіски Лопеса
Зачіска у вигляді корсету / Фото Alejandro Lopez
Зачіска з кіс / Фото Alejandro Lopez
Мереживо з рудого волосся / Фото Alejandro Lopez
Голубе мереживо з кіс / Фото Alejandro Lopez
Серце, зроблені з кіс / Фото Alejandro Lopez
Ланцюгові коси / Фото Alejandro Lopez
Ажурні коси / Фото Alejandro Lopez
Червоні троянди з волосся / Фото Alejandro Lopez
Зимова зачіска / Фото Alejandro Lopez
Зачіска з аксесуаром / Фото Alejandro Lopez
Плетені троянди / Фото Alejandro Lopez
Зірочки та кольорові коси / Фото Alejandro Lopez
Троянди / Фото Alejandro Lopez
Квіти на косах / Фото Alejandro Lopez
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