Будто кружево: талантливый парикмахер заплетает косички и создает невероятные прически
Косички сейчас особенно популярны по всему миру, и многие парикмахеры модернизируют традиционные техники плетения. Один из таких стилистов – Алехандро Лопес, художник-самоучка, который создает необычайные прически.
Источник:инстаграм Alejandro Lopez
Независимо от техники плетения косичек, каждый невероятный стиль от парикмахера выглядит так, будто принадлежит персонажу из фантастического фильма.
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Как парикмахер начал плести косички
Как пишет My Modern Met, любовь Лопеса к плетению волос началась, когда он посмотрел видеоурок о том, как делать косу из хвоста. Потом, когда он учился в косметологической школе, плетение косы быстро стало его любимым занятием. На свое 19-летие он попросил у мамы парик, чтобы проводить вечера, практикуя прически.
Через два года стало понятно, насколько окупился напряженный труд Лопеса. Его лента в инстаграме наполнена впечатляющими косичками – от замысловатых плетений до скручивания волос, похожих на розы.
Я черпаю вдохновение из любого места – из природы, архитектуры, просто смотря на ткани или красивые обрезки или шнурки,
– рассказывает парикмахер.
Каждая из его моделей имеет яркие цвета волос, а Лопес даже добавляет бусины, металлические компоненты и ткани к своим прическам.
Кружевные прически Лопеса
Прическа в виде корсета / Фото Alejandro Lopez
Прическа из косичек / Фото Alejandro Lopez
Кружево из рыжих волос / Фото Alejandro Lopez
Голубое кружево из косичек / Фото Alejandro Lopez
Сердца, сделанные из косичек / Фото Alejandro Lopez
Косички в виде цепочек / Фото Alejandro Lopez
Ажурные косички / Фото Alejandro Lopez
Красные розы из волос / Фото Alejandro Lopez
Зимняя прическа / Фото Alejandro Lopez
Прическа с аксессуаром / Фото Alejandro Lopez
Плетеные розы / Фото Alejandro Lopez
Звездочки и цветные косички / Фото Alejandro Lopez
Цветы на косичках / Фото Alejandro Lopez
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