Косички сейчас особенно популярны по всему миру, и многие парикмахеры модернизируют традиционные техники плетения. Один из таких стилистов – Алехандро Лопес, художник-самоучка, который создает необычайные прически.

Независимо от техники плетения косичек, каждый невероятный стиль от парикмахера выглядит так, будто принадлежит персонажу из фантастического фильма.

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Как парикмахер начал плести косички

Как пишет My Modern Met, любовь Лопеса к плетению волос началась, когда он посмотрел видеоурок о том, как делать косу из хвоста. Потом, когда он учился в косметологической школе, плетение косы быстро стало его любимым занятием. На свое 19-летие он попросил у мамы парик, чтобы проводить вечера, практикуя прически.

Через два года стало понятно, насколько окупился напряженный труд Лопеса. Его лента в инстаграме наполнена впечатляющими косичками – от замысловатых плетений до скручивания волос, похожих на розы.

Я черпаю вдохновение из любого места – из природы, архитектуры, просто смотря на ткани или красивые обрезки или шнурки,

– рассказывает парикмахер.

Каждая из его моделей имеет яркие цвета волос, а Лопес даже добавляет бусины, металлические компоненты и ткани к своим прическам.

Кружевные прически Лопеса



Прическа в виде корсета / Фото Alejandro Lopez



Прическа из косичек / Фото Alejandro Lopez



Кружево из рыжих волос / Фото Alejandro Lopez



Голубое кружево из косичек / Фото Alejandro Lopez



Сердца, сделанные из косичек / Фото Alejandro Lopez



Косички в виде цепочек / Фото Alejandro Lopez



Ажурные косички / Фото Alejandro Lopez



Банты / Фото Alejandro Lopez



Красные розы из волос / Фото Alejandro Lopez



Зимняя прическа / Фото Alejandro Lopez



Прическа с аксессуаром / Фото Alejandro Lopez



Плетеные розы / Фото Alejandro Lopez



Звездочки и цветные косички / Фото Alejandro Lopez



Розы / Фото Alejandro Lopez



Цветы на косичках / Фото Alejandro Lopez



Вплетенная лента / Фото Alejandro Lopez