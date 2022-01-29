Під капелюхом Єлизавети II було пусто: німецький музей оригінально зекономив на королеві
Джерело:The Sun
У німецькому музеї зекономили на восковій фігурі британської королеви Єлизавети II і здивували мережу її лисиною.
Музей воскових фігур Panoptikum у Гамбурзі запропонував шанувальникам зазирнути за лаштунки всіх процесів під час щорічного очищення скульптур. Особливо здивувала всіх прихована лисина у королеви.
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Оригінально зекономили на восковій фігурі Єлизавети II
Німецький музей відомий своїми скульптурами, яких можна нарахувати аж 120 одиниць. Тут можна зустріти Дональда Трампа, Грету Тунберг і колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Всі ці воскові прототипи потребують ретельного догляду, тому щороку у Panoptikum організовують генеральне прибирання, під час якого очищують кожну фігуру, волосся та одяг.Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут
Цьогоріч поспостерігати за цим особливим процесом дозволили і користувачам мережі. Найбільший резонанс викликало очищення скульптури британської королеви Єлизавети II, яка була одягнена у стильний рожевий костюм, який доповнили традиційним для Її Величності аксесуаром – капелюхом. Працівники музею зняли головний убір, щоб розчесати волосся королеви, і шокували мережу її лисиною. Згодом вони пояснили, що це лише спосіб зекономити кошти.
Що під капелюхом у королеви / Фото Panoptikum
Оскільки ми використовуємо справжнє волосся для наших воскових виробів, які коштують дуже дорого, деякі фігури, у яких є капелюхи, не мають повністю волосся. Ми просто додаємо ту кількість, яку бачать відвідувачі,
– розповіла Доктор Сюзанна Фаербер, яка є одним з керівників музею.
Жінка також наголосила, що скульптуру не варто сприймати, як вияв неповаги до Її Величності, оскільки це лише воскова фігура.
Зекономили на скульптурі Єлизавети II / Фото Panoptikum