Музей восковых фигур Panoptikum в Гамбурге предложил поклонникам заглянуть за кулисы всех процессов во время ежегодного очищения скульптур. Особенно удивила всех скрытая лысина у королевы.

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Оригинально сэкономили на восковой фигуре Елизаветы II

Немецкий музей известен своими скульптурами, которых можно насчитать 120 единиц. Здесь можно встретить Дональда Трампа, Грету Тунберг и бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Все эти восковые прототипы нуждаются в тщательном уходе, потому что ежегодно в Panoptikum организуют генеральную уборку, во время которой очищают каждую фигуру, волосы и одежду.

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В этом году понаблюдать за особым процессом позволили и пользователям сети. Наибольший резонанс вызвало очищение скульптуры британской королевы Елизаветы II, которая была одета в стильный розовый костюм, дополненный традиционным для Ее Величества аксессуаром – шляпой. Работники музея сняли головной убор, чтобы расчесать волосы королевы, и шокировали сеть ее лысиной. Впоследствии они объяснили, что это только способ сэкономить деньги.



Что под шляпой у королевы / Фото Panoptikum

Поскольку мы используем настоящие волосы для наших восковых изделий, которые стоят очень дорого, некоторые фигуры, у которых есть шляпы, не имеют полностью волос. Мы просто добавляем то количество, которое видят посетители,

– рассказала Доктор Сюзанна Фаербер, которая является одним из руководителей музея.

Женщина также подчеркнула, что скульптуру не стоит воспринимать как проявление неуважения к Ее Величеству, поскольку это только восковая фигура.