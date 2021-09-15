Під жахливим килимом пара знайшла дорогу плитку 19 століття: це справжній шедевр

Сімейна пара з Великої Британії під час ремонту у своєму старому будинку виявила справжній скарб: красиву старовинну плитку, яка весь цей час була прихована. Вони вирішили її відреставрувати – і результат всіх вразив.

Будинок подружньої пари Анніки та Рейчел побудували ще у 1875 році, проте з 1962 року в ньому не робили жодних ремонтів. Відколи жінки купили цей старовинний дім, процес реставрації та відновлення у ньому не припиняється. А старі будинки завжди приносять чимало сюрпризів їх новим власникам.

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Реставрувати великий будинок із 4-ма спальнями власними силами – важке завдання. Усіма тонкощами жінки діляться на своїй сторінці у тікток.

В одному з роликів жінки показали, як знімали старий пошарпаний килим, який встилав всю підлогу на першому поверсі, і замість дерев'яних дощок побачили оригінальну плитку фірми Minton. Це провідна європейська фабрика керамічних виробів у Вікторіанську епоху, яка славиться якісними та довговічними виробами.

Анніка та Рейчел були вражені знахідкою: "Ми й не сподівались на таке". Хоч плитка була брудна і місцями пошкоджена, проте візерунок все ще виглядав приголомшливо.

Старовинна плитка 19 століття була у жахливому стані / Скриншот з тіктока @victorianadventure

Спочатку Рейчел не дуже хотіла займатись відновленням підлоги, попри її старовинну красу. Проте потім вона переглянула своє рішення: "Раптом витрати на реконструкцію виглядали набагато привабливішими, ніж вартість нової підлоги", – жартує жінка.

На реставрацію йде багато часу

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Пара витратила кілька місяців, щоб плитка стала виглядати пристойно і радувати око. Завдання було не з простих, адже вона десятиліттями лежала під старим килимом і її треба було ретельно відчистити від бруду, клею та залишків фарби. Пошкоджені фрагменти вони знімали та відновлювали по шматочках.

Під час роботи Анніка також помітила, що часом візерунок на підлозі не збігався, ніби плитки поклали неправильно. Проте пізніше дізналась, що так і було задумано: "Усі підлоги Minton мають неправильну плитку, це було зроблено навмисно", – каже жінка.

Плитку вікторіанської епохи потрібно довго реставрувати / Скриншот з тіктока @victorianadventure

Зрештою, жінки досягли чудового результату. Підлога з оригінальною плиткою вікторіанської епохи тепер виглядає по-справжньому елегантно та автентично, пасуючи до загальної атмосфери будинку: "Ми довго працювали, поки це не стало виглядати так". Вони також зізнались, що у порівнянні з плачевним станом плитки на початку ремонту, зараз вона виглядає вражаюче.

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Відео з результатом можна подивитись тут:

І хоч основну роботу жінки вже зробили, вони сподіваються запросити професійного реставратора, адже самостійно прибрати тріщини та нерівності на плитці їм поки що не під силу.

Відео у тікток набрало понад 200 тисяч переглядів, і користувачі залишились у повному захваті від знахідки та її перевтілення: