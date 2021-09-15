Дом супружеской пары Анники и Рейчел построили еще в 1875 году, однако с 1962 года в нем не делали никаких ремонтов. С тех пор как женщины купили этот старинный дом, процесс реставрации и восстановления в нем не прекращается. А старые дома всегда приносят немало сюрпризов их новым владельцам.

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Реставрировать большой дом с 4-мя спальнями собственными силами – трудная задача. Всеми тонкостями женщины делятся на своей странице в тикток.

В одном из роликов женщины показали, как снимали старый потрепанный ковер, который устилал весь пол на первом этаже, и вместо деревянных досок увидели оригинальную плитку фирмы Minton. Это ведущая европейская фабрика керамических изделий в Викторианскую эпоху, которая славится качественными и долговечными изделиями.

Анника и Рейчел были поражены находкой: "Мы и не надеялись на такое". Хотя плитка была грязная и местами повреждена , однако узор все еще выглядел потрясающе.

Старинная плитка 19 века была в ужасном состоянии / Скриншот с тиктока @victorianadventure

Сначала Рейчел не слишком хотела заниматься восстановлением пола, несмотря на его старинную красоту. Однако затем она пересмотрела свое решение: "Вдруг расходы на реконструкцию стали выглядеть гораздо привлекательнее, чем стоимость нового пола", – шутит женщина.

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На реставрацию уходит много времени

Пара потратила несколько месяцев, чтобы плитка стала выглядеть прилично и радовать глаз. Задача была не из простых, ведь она десятилетиями лежала под старым ковром и ее надо было тщательно очистить от грязи, клея и остатков краски. Поврежденные фрагменты они снимали и восстанавливали по кусочкам.

Во время работы Анника также заметила, что иногда узор на полу не совпадал , будто плитки положили неправильно. Однако позже узнала, что так и было задумано : "На всех полах Minton неправильная плитка, это было сделано намеренно" , – говорит женщина.

Плитку викторианской эпохи нужно долго реставрировать / Скриншот с тиктока @victorianadventure

В конце концов, женщины достигли отличного результата. Пол с оригинальной плиткой викторианской эпохи теперь выглядит по-настоящему элегантно и аутентично , подходя к общей атмосфере дома: "Мы долго работали, пока она не стала выглядеть так". Они также признались, что по сравнению с плачевным состоянием плитки в начале ремонта, сейчас она выглядит впечатляюще.

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Видео с результатом можно посмотреть здесь:

И хотя основную работу женщины уже сделали, они надеются пригласить профессионального реставратора, ведь самостоятельно убрать трещины и неровности на плитке им пока не под силу.

Видео в тикток набрало более 200 тысяч просмотров, и пользователи остались в полном восторге от находки и ее перевоплощения: