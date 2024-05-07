У мережі поширюється тренд, як пари влаштовують побачення, на якому ліплять фігурки з повітряного пластиліну. Такий вечір точно подарує позитивні емоції, зблизить партнерів та дозволить гарно провести час один з одним, передає Life 24.

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Трендове побачення з пластиліном

Повітряний пластилін став справжнім хітом, а ліплення з нього – трендом мережі. Так, в тіктоці популярною є ідея пластилінового побачення, на якому хлопець з дівчиною виготовляють різні фігурки.

Щоб організувати трендове побачення, необхідно лише придбати повітряний пластилін, подбати про найпростіші інструменти для роботи з ним та знайти простір, де можна створювати фігурки.

Повітряний пластилін – м'який матеріал з шовковистою текстурою. З ним дуже просто й легко працювати, адже його не потрібно попередньо довго розминати. Фігурки з повітряного пластиліну застигають протягом 12 годин і після не втрачають своєї яскравості, не деформуються, а на виробах не з'являються тріщини.

Інформацію про те, як виготовляти фігурки з повітряного пластиліну, можна знайти у мережі. Так, існують спеціальні відеоуроки та покрокові інструкції в картинках.

Трендове побачення з пластиліном: дивіться відео

До слова, у мережі можна знайти сотні таких, відео, де пари влаштовують побачення з повітряним пластиліном. Такий відпочинок дарує незабутні емоції та підіймає настрій.

Побачення з пластиліном: дивіться відео

Цей тренд популярний і у світі. До прикладу, одне з найперших відео цього тренду переглянули понад 23,6 мільйонів разів.

Створення фігурок з пластиліну: дивіться відео

Тренд на пластилінові побачення продовжує ширитися мережею, й чи не щодня все більше пар демонструє, як минуло їхнє дозвілля.