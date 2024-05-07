В сети распространяется тренд, как пары устраивают свидание, на котором лепят фигурки из воздушного пластилина. Такой вечер точно подарит положительные эмоции, сблизит партнеров и позволит хорошо провести время друг с другом, передает Life 24.

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Трендовое свидание с пластилином

Воздушный пластилин стал настоящим хитом, а лепка из него – тренд сети. Так, в тиктоке популярна идея пластилинового свидания, на котором парень с девушкой изготовляют разные фигурки.

Чтобы организовать трендовое свидание, необходимо только приобрести воздушный пластилин, позаботиться о самых простых инструментах для работы с ним и найти пространство, где можно создавать фигурки.

Воздушный пластилин – мягкий материал с шелковистой текстурой. С ним очень просто и легко работать, ведь его не нужно предварительно долго разминать. Фигурки из воздушного пластилина застывают в течение 12 часов и после не теряют своей яркости, не деформируются, а на изделиях не появляются трещины.

Информацию о том, как изготавливать фигурки из воздушного пластилина, можно найти в сети. Так, существуют специальные видеоуроки и пошаговые инструкции в картинках.

Трендовое свидание с пластилином: смотрите видео

К слову, в сети можно найти сотни таких, видео, где пары устраивают свидание с воздушным пластилином. Такой отдых дарит незабываемые эмоции и поднимает настроение.

Свидание с пластилином: смотрите видео

Этот тренд популярен и в мире. К примеру, одно из самых первых видео этого тренда просмотрели более 23,6 миллиона раз.

Создание фигурок из пластилина: смотрите видео

Тренд на пластилиновое свидание продолжает распространяться по сети, и ежедневно все больше пар демонстрирует, как прошел их досуг.