Побачила з повітряної кулі: фермер вистриг на полі величезні слова "Виходь за мене"

Чоловік кілька годин працював над зворушливим надписом, перш ніж запросити кохану разом політати на повітряній кулі. Вже з висоти пташиного польоту шокована дівчина побачила пропозицію одружитись.

Британський фермер, 24-річний Сем Такер з Веллінгтона, знайшов незвичайне місце, щоб зробити коханій романтичну пропозицію. Для цього він використав власне поле та повітряну кулю. Зізнається, що втілив у життя ідею, яка не покидала його думок вже кілька років.

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Чоловік не обмежився лише польотом

Одна лише пропозиція одруження на повітряній кулі може стати просто незабутнім враженням для дівчин. Та Сему Такеру такого сюрпризу виявилось замало, тож він вирішив вразити свою кохану, 23-річну Меган Вілкінс, з якою вони зустрічаються вже 2 роки, ще більше.

Фермер здивував кохану і зробив пропозицію на повітряній кулі / Фото Mirror

Жовтневий ранок видався чоловіку чудовим часом для того, щоб перетворити власне поле на справжнє полотно. Перш ніж відправитись з дівчиною у заплановану повітряну подорож, він дві години працював над тим, щоб вистригти на полі таке бажане послання для коханої.

Спеціальною машиною, шириною у 3 метри, чоловіку вдалось зробити надпис, який тягнеться на 100 метрів!

Чоловік вистриг на полі величезний надпис "Виходь за мене" / Фото Mirror

Коли вони нарешті піднялись у небо, то пролетіли деякий час над сільською місцевістю з мальовничими краєвидами. Погода була чудова, тож під час прогулянки Меган легко змогла побачити гігантський надпис: "Виходь за мене".

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У цей момент Сем не розгубився, став на одне коліно та запропонував дівчині вийти за нього заміж. На щастя, вона була просто у захваті від сюрпризу і з радістю погодилась стати його дружиною.

"Після цього вони ще деякий час у піднесеному настрої літали над фермою Сема та оглядали місця, де вони виросли", – розповіли у фірмі Bailey Balloons, яка допомогла Сему організувати таку незабутню пропозицію.

Дівчина була вражена пропозицією і сказала "Так" / Фото Mirror

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Сем зізнався, що тепер вони думають над організацією церемонії одруження також у цій місцевості, у полі: "Меган не з родини фермерів, але їй це зараз подобається".