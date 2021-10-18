Британский фермер, 24-летний Сэм Такер с Веллингтона, нашел необычное место, чтобы сделать любимой романтическое предложение. Для этого он использовал собственное поле и воздушный шар. Признается, что воплотил в жизнь идею, которая не покидала его мыслей уже несколько лет.

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Мужчина не ограничился лишь полетом

Одно только предложение пожениться на воздушном шаре может стать просто незабываемым впечатлением для девушек. Но Сэму Такеру такого сюрприза оказалось мало, и он решил поразить свою любимую, 23-летнюю Меган Уилкинс, с которой они встречаются уже 2 года, еще больше.

Фермер удивил любимую и сделал предложение на воздушном шаре / Фото Mirror

Октябрьское утро выдалось мужчине замечательным временем для того, чтобы превратить собственное поле в настоящий холст. Прежде чем отправиться с девушкой в запланированное воздушное путешествие, он 2 часа работал над тем, чтобы выстричь на поле такое желанное послание для любимой.

Специальной машиной, шириной в 3 метра, мужчине удалось сделать надпись, которая тянется на 100 метров!

Мужчина выстригите на поле огромную надпись "Выходи за меня" / Фото Mirror

Когда они наконец поднялись в небо, то пролетели некоторое время над сельской местностью с живописными пейзажами. Погода была замечательная, поэтому во время прогулки Меган легко смогла увидеть гигантскую надпись: "Выходи за меня".

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В этот момент Сэм не растерялся, стал на одно колено и предложил девушке выйти за него замуж. К счастью, она была просто в восторге от сюрприза и с радостью согласилась стать его женой.

"После этого они еще некоторое время в приподнятом настроении летали над фермой Сэма и осматривали места, где они выросли" , – рассказали в фирме Bailey Balloons, которая помогла Сэму организовать такое незабываемое предложение.

Девушка была поражена предложением и сказала "Да" / Фото Mirror

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