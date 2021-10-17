Любимый блогерши, которую зовут Кристина, недавно сдал экзамены в адвокатуру. Чтобы поздравить парня с этим по-настоящему историческим событием , девушка купила ему два разных торта. Но это не ошибка в заказе, а часть плана, который позже превратился в розыгрыш.

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На одном из тортов Кристина написала сообщение, которое должно утешить и поддержать любимого в случае, если ему все же не удастся сдать экзамены. На другом – поздравления, если все пройдет успешно.

Когда парень вернулся домой, то сообщил радостные новости: ему все удалось, и он сдал экзамены. Девушка просто не могла не воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать что-то смешное. Она специально сначала принесла ему торт, на котором было написано: "Да кто вообще хочет быть адвокатом?!"

Девушка разыграла парня, подарив ему два торта / Скриншот с тиктока @kristinaboyce__

Конечно, открыв коробку, парень выглядел немного смущенным. Но Кристина неожиданно выкрикнула: "О, черт!" и побежала на кухню за другой коробкой под смех любимого.

Она извинилась и передала ему новый торт с совершенно другой надписью: "Поздравляю, господин адвокат!" и ироничной подписью: "Ни на секунду в тебе не сомневалась". Новоиспеченному адвокату такой сюрприз пришелся по душе, и он под радостный смех бросился обнимать свою возлюбленную.

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Девушка разыграла парня, подарив ему два торта / Скриншот с тиктока @kristinaboyce__

В подписи под видео девушка призналась, что не сама придумала такую выходку. Похожая ситуация была в фильме "Ежик Соник", это и вдохновило ее на такое необычное поздравление.

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Видео с реакцией парня, которое она выложила на своей странице в тикток, набрало 11,8 миллиона просмотров. Пользователи остались в восторге от сюрприза Кристины.

"Тот факт, что ты тратишь деньги на два торта просто для смеха, уже впечатляет"

"Вот, как нужно шутить с теми, кого любишь"

"Извини, но это самая милая и самая смешная вещь"