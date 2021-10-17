Коханий блогерки, яку звати Крістіна, нещодавно склав іспити в адвокатуру. Щоб привітати хлопця з цієї по-справжньому історичною подією, дівчина купила йому два різних торти. Та це не помилка у замовленні, а частина плану, який пізніше перетворився на розіграш.

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На одному із тортів Крістіна написала повідомлення, яке мало б втішити та підтримати коханого на випадок, якщо йому все ж не вдасться скласти іспити. На іншому – привітання, якщо все пройде успішно.

Коли хлопець повернувся додому, то повідомив радісні новини: йому все вдалось, і він склав іспити. Дівчина просто не могла не скористатись цією можливістю, щоб утнути щось кумедне. Вона спеціально спочатку принесла йому торт, на якому було написано: "Та хто взагалі хоче бути адвокатом?!"

Дівчина розіграла хлопця, подарувавши йому два торти

Дівчина розіграла хлопця, подарувавши йому два торти / Скриншот з тіктоку @kristinaboyce__

Звісно, відкривши коробку, хлопець виглядав трохи збентеженим. Та Крістіна зненацька викрикнула: "О, чорт!" і побігла на кухню за іншою коробкою під сміх коханого.

Вона вибачилась і передала йому новий торт із зовсім іншим надписом: "Вітаю, пане адвокат!" та іронічним підписом :"Ні на секунду у тобі не сумнівалась". Новоспеченому адвокату такий сюрприз прийшовся до душі, тож він під радісний сміх кинувся обіймати свою кохану.

Дівчина розіграла хлопця, подарувавши йому два торти

Дівчина розіграла хлопця, подарувавши йому два торти / Скриншот з тіктоку @kristinaboyce__

У підписі під відео дівчина зізналась, що не сама вигадала таку витівку. Схожа ситуація була у фільмі "Їжак Сонік", це й надихнуло її на таке незвичайне привітання.

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Відео з реакцією хлопця, яке вона виклала на своїй сторінці у тікток, набрало 11,8 мільйона переглядів. Користувачі залишились у захваті від сюрпризу Крістіни.

  • "Той факт, що ти витрачаєш гроші на два торти просто для сміху, вже вражає"
  • "Ось, як потрібно жартувати з тими, кого любиш"
  • "Вибач, але це наймиліша та найсмішніша річ"

Повне відео можна переглянути тут: