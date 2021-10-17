Коханий блогерки, яку звати Крістіна, нещодавно склав іспити в адвокатуру. Щоб привітати хлопця з цієї по-справжньому історичною подією, дівчина купила йому два різних торти. Та це не помилка у замовленні, а частина плану, який пізніше перетворився на розіграш.

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На одному із тортів Крістіна написала повідомлення, яке мало б втішити та підтримати коханого на випадок, якщо йому все ж не вдасться скласти іспити. На іншому – привітання, якщо все пройде успішно.

Коли хлопець повернувся додому, то повідомив радісні новини: йому все вдалось, і він склав іспити. Дівчина просто не могла не скористатись цією можливістю, щоб утнути щось кумедне. Вона спеціально спочатку принесла йому торт, на якому було написано: "Та хто взагалі хоче бути адвокатом?!"

Дівчина розіграла хлопця, подарувавши йому два торти / Скриншот з тіктоку @kristinaboyce__

Звісно, відкривши коробку, хлопець виглядав трохи збентеженим. Та Крістіна зненацька викрикнула: "О, чорт!" і побігла на кухню за іншою коробкою під сміх коханого.

Вона вибачилась і передала йому новий торт із зовсім іншим надписом: "Вітаю, пане адвокат!" та іронічним підписом :"Ні на секунду у тобі не сумнівалась". Новоспеченому адвокату такий сюрприз прийшовся до душі, тож він під радісний сміх кинувся обіймати свою кохану.

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Дівчина розіграла хлопця, подарувавши йому два торти / Скриншот з тіктоку @kristinaboyce__

У підписі під відео дівчина зізналась, що не сама вигадала таку витівку. Схожа ситуація була у фільмі "Їжак Сонік", це й надихнуло її на таке незвичайне привітання.

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Відео з реакцією хлопця, яке вона виклала на своїй сторінці у тікток, набрало 11,8 мільйона переглядів. Користувачі залишились у захваті від сюрпризу Крістіни.

"Той факт, що ти витрачаєш гроші на два торти просто для сміху, вже вражає"

"Ось, як потрібно жартувати з тими, кого любиш"

"Вибач, але це наймиліша та найсмішніша річ"

Повне відео можна переглянути тут: