Фейсбук-группа That’s It, I’m Inkshaming специализируется на подборках фотографий неудачных и забавных татуировок. Недавно там опубликовали настолько курьезную работу, что у людей просто не было слов.

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Клиент заказал у мастера татуировку в виде коня. В оригинальной публикации не показали сам эскиз, а лишь финальную татуировку. У людей был только один вопрос: "Вы тоже это увидели?"

Что вы видите на этой татуировке? / Фото фейсбук That's It, I'm Inkshaming

Проблема в том, что часть рисунка напоминает мужские гениталии. И это заметили практически все. Люди искренне не понимают, как мастер и клиент сумели допустить столь забавную ошибку. Некоторые считают, что это вовсе не случайность. Вот самые популярные комментарии:

Мне потребовалось много времени, чтобы понять, на что я смотрю. Конечно, я подумал, что это – пенис.

Я бы хотел татуировку с лошадью. Но не такую. Она же похожа на гениталии.

Это не может быть случайностью, учитывая качество татуировки и детали. И это очень печально и вызывает злость. Кто-то действительно должен привлечь к ответственности этого художника. Это ненормально.

Это пенис. Некоторые мастера сами говорили мне, что многие из них "подсовывают" грязные вещи в дизайн тату, чтобы посмотреть, сойдет ли им это с рук. Мне кажется, что это один из таких мастеров.​

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Поверьте, ужасную татуировку всегда можно хорошо переделать. Вот 10 интересных случаев, когда людям удалось это сделать!

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