Побачити Париж та Мальдіви без виїзду за кордон: 5 місць в Україні, де ви ще не бували

Коли неясно із закордонними мандрівками, і режим all inclusive більше схожий "за все подумай": квитки, бронювання, здача тестів, самоізоляція та переживання чи відкритті кордони сьогодні, – позбавляти себе відпочинку все ж не варто.

Спрощуємо суєту суєт, але точно залишаємо враження від мандрівки світом. Париж чи Мальдіви, а може Швейцарія – в Україні є все і навіть більше. І ця підбірка тому доказ.

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Центр культури вина SHABO

Насолодитися морем, захопитися театром, архітектурою та історією – це ще далеко не все, що можна відвідати у Одесі. Всього в годині їзди від міста розташоване місце, яке нагадає вам про дивовижну Швейцарію і водночас – змусить по-справжньому закохатись в українське вино, історію та неймовірні краєвиди.

Йдеться про пейзажне шато з унікальними архітектурними об'єктами – Центр культури вина SHABO. Тут 1200 гектарів власних виноградників, тільки уявіть – це площа майже 7 парків "Софіївка".

Фонтан Діоніса у Центрі культури вина / Фото Shabo

Оцінити масштаби та краєвиди можна за келихом ігристого вина з балкона унікальної будівлі – Будинку ігристих вин. Ця споруда схожа на розкішний старовинний замок і в той самий час – це комплекс з найсучаснішим обладнанням для створення ігристих вин. Тут можна у подробицях дізнатись та побачити, як виготовляють ігристе, яке підкорює світ.

Будинок ігристих вин / Фото Shabo

Двохсотлітні швейцарські підвали, сучасні артоб'єкти, музеї, кінотеатри, музичний фонтан та масштабне виробництво – усе це показують під час екскурсії. А завдяки професійним дегустаціям кожен бажаючий може оцінити досягнення українських виноробів і по-новому відкрити для себе національне вино світового рівня. Тут, безумовно, найкраще місце для літньої фотосесії.

Колекція скульптур "Лики лози" автора Михайла Реви в старовинному підвалі / Фото Shabo

Завершити подорож гості Центру культури вина можуть у затишному ресторані "Шабський дворик", який розташований навпроти. За шашликом, приготованим на виноградній лозі, та фірмовими хінкалі сюди приїжджають з усіх куточків України.

Як доїхати:

Центр культури вина SHABO розташований за 70 кілометрів від Одеси у селищі Шабо. Мандрівка авто з Києва займе приблизно 6 годин. Добратись до пункту призначення можна і потягами "Київ – Одеса" або "Київ – Ізмаїл" до Одеси чи Білгород-Дністровського, а звідти – електричкою із залізничного вокзалу до станції "Шабо" і пройти до Центру культури вина ще 20 хвилин селом Шабо. До речі, це село – унікальна колонія швейцарських колоністів, які і розвили цей виноградний регіон. Також з Одеси часто курсують автобуси до Білгород-Дністровського, які проїжджають через Шабо.

Зупиняються туристи, як правило, у Затоці або в Одесі. Середня вартість квитка потягом до Одеси – 200 гривень, а стандартні номери готелю в середньому коштують 1-1,5 тисячі гривень. Вартість екскурсій Центром культури вина стартує від 280 грн.

Чернівці – маленький Париж

Неймовірні виноробні, вражаючі факти про вино та практичні поради – дізнавайтесь про найцікавіші новинки у світі вина та поповнюйте свою винну колекцію в інтернет-магазині SHABO.

Українське Прикарпаття – чарівні Чернівці, які нагадують Париж своєю елегантною архітектурою та затишними вуличками із сімейними кав’ярнями й кондитерськими.





Затишні Чернівці / Фото anga.ua

У цьому компактному містечку тісно переплетені культури багатьох народів, які у різні часи проживали на цій території й привносили щось своє. Візитівка міста – Чернівецький університет, архітектурна перлина, яка колись була резиденцією православних митрополитів Буковини та Далмації. Цей архітектурний ансамбль може стояти в одному ряду з відомими європейськими університетами: Сорбонною, Оксфордом, Кембриджем. Недарма на вихідних на його території можна зустріти безліч наречених, які хочуть мати світлини у свій найщасливіший день на фоні Чернівецького університету.

Чернівецький університет / Фото vidviday.ua

Справжній must have для кожного гостя цього міста – пройтися гордістю Чернівців, вулицею Ольги Кобилянської, на якій раніше жили вельможі. Нині це пішохідна вулиця, вимощена бруківкою, прогулюючись якою кожен може насолодитись витонченими фасадами будинків з ліпниною та візерунками.

Вулиця Ольги Кобилянської / Фото vidviday.ua

До речі, постарайтесь о 12 годині дня опинитись біля ратуші. Навіщо? Саме опівдні музикант в національному одязі грає з балкона ратуші традиційну мелодію.

Як доїхати:

З Києва до Чернівців – 530 кілометрів, легко доїхати потягом "Київ – Чернівці" або ж прямим рейсовим автобусом. Поїздка потягом займе 12 годин, на авто – швидше, близько 8 годин. Ціна на потяг стартує від 250 гривень, а стандартні номери готелю коштують в середньому 700-900 гривень.

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Загадковий Джарилгач

Якщо цього року вам не пощастило потрапити на Мальдіви – ласкаво просимо на найбільший незаселений острів України Джарилгач. Радимо прихопити із собою намети, їжу про запас та зупинитись тут на кілька днів, щоб повністю насолодитись дикою природою, прекрасними світанками й заходами сонця на морському узбережжі.

Маяки на острові Джарилгач / Фото khers-on

Острів розташований на території Національного природного парку, якого майже не торкнулась цивілізація. Останніми роками Джарилгач став популярним серед туристів, адже це унікальне місце, де дуже легко знайти собі простір для усамітненого відпочинку, плавання у кришталево чистій воді та прогулянок теплими озерцями, які розкидані по всьому острову.

Панорама острова / Фото visitdnipro

Якщо пощастить, можна зустріти й дельфінів, які тут підпливають до берега дуже близько, і прекрасних оленів, які зовсім не бояться людей. А якщо зайти далі в море, то можна натрапити й на справжніх скатів! Влаштуйте собі яскравий вікенд у цій віддаленій місцині!

Острів Джарилгач / Фото khers-on

Як доїхати:

Щоб потрапити на острів Джарилгач, потрібно спочатку доїхати потягом до Херсону, а звідти – маршруткою до курортного містечка Скадовськ, адже саме звідти відправляються катери та пароми, які доправлять вас до самого острова. Коштуватиме такий водний транспорт близько 200 гривень в обидві сторони.

Асканія-Нова – українська Африка

Щоб вирушити на сафарі, не потрібно летіти аж на інший континент. Справжній оазис розкинувся на території Херсонської області. Відомий степовий заповідник, одне із 7 чудес України, Асканія-Нова – це про можливість познайомитись зі справжньою дикою природою та тваринами.

Зебри у заповіднику / Фото igotoworld

Територія заповідника складається із зоопарку, дендропарку і самого степу, де у напів диких умовах живуть африканські зебри, антилопи, буйволи, дикі коні, бізони, верблюди та багато інших місцевих та рідкісних видів з усіх куточків світу. Що вже й казати про дивовижну флору Асканії-Нової – це понад 500 рослин. Є на що подивитись!





Фауна Асканії-Нової / Фото discoverkherson

Тисячі туристів вирушають до цієї перлини Херсонської області, щоб насолодитись степовою природою та на власні очі подивитись на унікальних тварин на відстані 10-15 метрів під час ретросафарі – екскурсії на автомобілі по території заповідника. Просто як під час справжньої поїздки до африканської савани!

"Жителі" заповідника / Фото kraina-ua

Це місце не схоже ні на один інший куточок нашої країни й залишає по собі тільки яскраві емоції та неймовірної краси фото.

Як доїхати:

Заповідник розташований за 700 кілометрів від Києва, тож поїздка машиною займе у вас близько 9 годин.

Також можна доїхати громадським транспортом: потягом "Київ – Херсон", а тоді автобусом "Херсон – Асканія-Нова". Ціна на потяг стартують від 190 гривень, а на автобус – 200 гривень. Така мандрівка триватиме близько 15 годин.

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Буцький каньйон – місце сили

Хочете вирватись на вихідні на природу та відпочити від міського шуму, проте не готові вирушати у далеку подорож на південь країни? Тоді пропонуємо не таку віддалену, проте направду чудову локацію – Буцький каньйон в Черкаській області. Це місце цілком може скласти конкуренцію знаменитим американським каньйонам.

Маловідовий Буцький каньйон / Фото wikimedia

Мальовничий гранітний каньйон розташований на річці Гірський Тікич поруч із невеличким селом Буки. Скелясті береги каньйону простягаються на цілих 2,5 кілометри і досягають у висоту 30 метрів. Опинившись серед гранітних скал, вік яких – близько 2 мільярдів років, та шуму річки, легко відчути себе маленькою піщинкою і повністю розчинитись у цих неймовірних краєвидах – аж дух захоплює!

Величезні скелі Буцького каньйону / Фото wikimedia

Сюди приїжджають, щоб порибалити, здійснити романтичну прогулянку на човнах і просто відчути себе "диким" туристом, зупинившись на кілька днів з наметом. Екстремали ж вподобали цю місцину для випробовування власних сил та підкорення неприступних скель.

Місце для активного відпочинку / Фото wikimedia

Поруч із каньйоном – багато цікавих локацій, які не варто оминати туристу. До прикладу, на початку річки Гірський Тікич можна насолодитись штучним водоспадом Вир, а поруч – оглянути старий водяний млин XIX століття. Також каньйон відомий місцем, яке називають українським Стоунхенджем – це залишки старої споруди з величезних брил граніту.

Як доїхати:

Доїхати з Києва до Буцького каньйону можна за 5 годин будь-яким автобусом, який їде у напрямку селища Маньківка або Тальне. Квиток коштуватиме від 230 гривень. Також до нього легко доїхати машиною – це всього 180 кілометрів та близько 3 годин дороги.