Подарунки на 14 лютого, які потішать кохану людину

До 14 лютого лічені дні, і ви вже починаєте панікувати через відсутність подарунка? Не варто. Адже ми склали добірку таких презентів, що точно стануть до душі вашій коханій людині.

Джерело: 24 канал

Вибирайте щось зі списку, швиденько купуйте й зі спокійною душею чекайте дня Х.

Цікаво 10 універсальних подарунків коханому на День Валентина: ви зможете насолодитись ними разом

Настільна гра або пазли

Навіть якщо коханий чи кохана далекі від попкультури, саме час із нею познайомитися. Тим більше що переваг у настолок дуже багато. Це ідеальне заняття для затишного домашнього вечора удвох, крута ідея для дозвілля великої компанії й розвага, що вчить комунікувати з людьми та зчитувати їхні емоції.

Ви любите настільні ігри? / Фото Pinterest

Почніть із класики на кшталт "Монополії" чи "Манчкіна" або ж оберіть щось феєрично-яскраве візуально, як "Імаджинаріум" або Dixit. Кохана людина буде в захваті.

Достеменно знаєте, що обранець (обраниця) обожнює пазли? Тоді, безперечно, даруйте їх, однак щось складніше за звичайні картинки. Нехай кохана людина складе із маленьких пазлів картину Мікеланджело або ж фрески на стелі Сікстинської капели.

Фотоапарат миттєвого друку й запас касет

У часи суперсучасних смартфонів ми зовсім забули, як це – насолоджуватися світлинами в ламповому фізичному вигляді. Щоби згадати ті самі приємні відчуття і зберегти моменти вашого кохання на довгу пам'ять – даруйте фотоапарат миттєвого друку.

Побалуйте свою другу половинку / Фото Pixabay

Або ж потіште кохану людину креативними альбомами з вашими роздрукованими телефонними знімками.

Актуальний гаджет

Ні, мова не про останній айфон, а про сучасні актуальні гаджети, які мріє роздобути кожен поціновувач техніки, та навряд чи купить сам. Робот-пилосос і робот-іграшка від Lego; подушка, що підлаштовується під обриси тіла, і розумна лампа; надзвичайно актуальний сьогодні зволожувач повітря та світлодіодна скакалка для тренувань – обирайте презент відповідно до вподобань коханої людини.

Робот-пилосос – цікавий подарунок до Дня Валентина / Фото Pinterest

Квитки на концерт або фестиваль

Усі ми, не тільки затяті тусовщики, дуже скучили за концертами й фестивалями наживо, а не в мережі. Саме тому одними з найбажаніших подарунків точно стануть квитки на концерти. Тим паче що їх на 2021–2022 роки заплановано вдосталь.

Гайда на концерти! / Фото Comic Con Ukraine

Наприклад, 15 жовтня 2021-го до Києва навідається ізраїльський артист Асаф Авідан, який закохує з першої ноти своїм неповторним тенором-альтіно. Музикант везе до Києва сьому платівку Anagnorisis – надзвичайно чуттєву й записану в особливий спосіб. Авідан творив, зачинившись у фермерському будиночку, а у вільний від музики час займався садоводством.

5 грудня 2021-го столицю сколихне сольний концерт британського електронщика Elderbrook. Зірка, відома співпрацею з Gorgon City, Clean Bandit, Diplo, Black Coffee та Rudimental, представить у Києві дебютний альбом Why Do We Shake In The Cold?

У 2022-му, а саме 8 квітня, рок на флейті заграють у столиці світові легенди Jethro Tull. Культові британці повні сил і потужності, незважаючи на те, що виходять на сцену вже понад пів століття.

Якщо ж ваша кохана людина без тями від коміксів, аніме, відеоігор і всіх атрибутів сучасної популярної культури, сміливо даруйте їй квитки на двох на Comic Con Ukraine 2021. Суперподія для ґіків усієї країни цьогоріч відбудеться 4 та 5 вересня.

Цікаво Вічне кохання: італійський журнал присвятив обкладинку парі, яка вже 80 років разом

Сертифікат на масаж або SPA для двох

SPA – ідеальний подарунок коханій або коханому / Фото Onedeal

Враження – один із найкращих подарунків. А спільні приємні враження – і поготів. Наразі які ніколи актуальні релакс-процедури. SPA у повній темряві або по-турецьки, купання в чані, арома-, мильний, медовий чи тайський масаж, баня на дровах або сауна – варіантів ідеального подарунку для фізичного й душевного перезавантаження безліч. Вибір за вами!